Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, bu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirilerek ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi.