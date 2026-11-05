Vatandaşa 'git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu: 'İndirimli ürün iade edilmez' resti bakanlıktan döndü

05/11/2026, Perşembe17:27
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Uzman doktor ‘Her ilaç bir zehirdir’ dedi ve uyardı: Genç kalayım derken organlarınızdan olmayın05 Kasım 2026 17:25 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi05 Kasım 2026 17:07 PerşembeSON DAKİKA
Kazan gibi kaynayan Yeni Parti’de adaylık krizi patladı05 Kasım 2026 17:00 PerşembeSON DAKİKA
Umut veren gelişme: Klinik deneyler için hazırlıklar başladı05 Kasım 2026 16:45 PerşembeSON DAKİKA
Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan gençlere seslendi05 Kasım 2026 16:28 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiKazan gibi kaynayan Yeni Parti’de adaylık krizi patladıBilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan gençlere seslendiBahçelievler'de enkazdaki işçinin cansız bedenine ulaşıldıÇalışanlar insan kaynaklarına akın etti: Dev şirketten dikkat çeken karar

Vatandaşa 'git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu: 'İndirimli ürün iade edilmez' resti bakanlıktan döndü

16:16, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:53, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yaşadığı durumu CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına ileten vatandaşın başvurusu üzerine ilgili ekipler harekete geçti.

Samsun'da satın aldığı ürünü yüzde 50 indirim gerekçesiyle iade edemeyen ve mağaza yetkilisinden "Git nereye şikayet edersen et" yanıtını alan tüketici durumu CİMER'e taşıdı. Şikayet üzerine mağazada denetim yapan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 10 üründe etiket aykırılığı tespit ederek idari para cezası kesti.

İndirimli ürünlerde iade kabul edilmediği iddiasıyla yaşanan tüketici mağduriyeti, CİMER başvurusuyla resmi bir denetim operasyonuna dönüştü.

Tüketicinin haklı resti karşısında geri adım atmayan işletmenin usulsüzlükleri Bakanlık ekiplerince tek tek belgelendi.

Samsun'da bir vatandaş, yüzde 50 indirim kampanyası bahane edilerek iade talebinin reddedilmesi ve internet fiyatından bile pahalıya satıldığını görmesi üzerine CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına başvurdu. İşletmenin "Git şikayet et" tavrı üzerine harekete geçen ekipler mağazayı denetime aldı.

400 ÜRÜN İNCELENDİ

2 Kasım 2026 tarihinde mağazada inceleme yapan Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; kırtasiye, temizlik ve züccaciye gruplarından 400 ürünü denetledi. 10 üründe etiket mevzuatına aykırılıktan idari para cezası kesilirken, indirim başlangıç-bitiş tarihi belirtilmeyen ve eski fiyatı ispatlanamayan 5 ürün için işletme Reklam Kuruluna sevk edildi.

BAKANLIK MÜŞAVİRİ KAPLAN: "'GİT ŞİKAYET ET' DEVRİNİ KAPATIYORUZ"

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan yaptığı açıklamada, "Vatandaşa 'Git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu. Vatandaş şikayet etti, CİMER bize yönlendirdi, Bakanlığımız gereğini yaptı. 'Git nereye şikayet edersen et' devrini kapatıyoruz" ifadelerini kullanarak 81 ilde denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.


Ekonomi
İnternetteki fırsatçılığa bakanlık duvarı: İlandaki fiyatta manipülasyon yapan esnafa büyük ceza

Başlıklar :Ticaret Bakanlığısamsuntüketici haklarıci̇merbekir kaplan
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Vatandaşa 'git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu: 'İndirimli ürün iade edilmez' resti bakanlıktan döndü
Yaşadığı durumu CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına ileten vatandaşın başvurusu üzerine ilgili ekipler harekete geçti.
1/2
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet