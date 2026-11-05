Vatandaşa 'git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu: 'İndirimli ürün iade edilmez' resti bakanlıktan döndü

İndirimli ürünlerde iade kabul edilmediği iddiasıyla yaşanan tüketici mağduriyeti, CİMER başvurusuyla resmi bir denetim operasyonuna dönüştü.
Tüketicinin haklı resti karşısında geri adım atmayan işletmenin usulsüzlükleri Bakanlık ekiplerince tek tek belgelendi.
Samsun'da bir vatandaş, yüzde 50 indirim kampanyası bahane edilerek iade talebinin reddedilmesi ve internet fiyatından bile pahalıya satıldığını görmesi üzerine CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığına başvurdu. İşletmenin "Git şikayet et" tavrı üzerine harekete geçen ekipler mağazayı denetime aldı.
400 ÜRÜN İNCELENDİ
2 Kasım 2026 tarihinde mağazada inceleme yapan Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; kırtasiye, temizlik ve züccaciye gruplarından 400 ürünü denetledi. 10 üründe etiket mevzuatına aykırılıktan idari para cezası kesilirken, indirim başlangıç-bitiş tarihi belirtilmeyen ve eski fiyatı ispatlanamayan 5 ürün için işletme Reklam Kuruluna sevk edildi.
BAKANLIK MÜŞAVİRİ KAPLAN: "'GİT ŞİKAYET ET' DEVRİNİ KAPATIYORUZ"
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan yaptığı açıklamada, "Vatandaşa 'Git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu. Vatandaş şikayet etti, CİMER bize yönlendirdi, Bakanlığımız gereğini yaptı. 'Git nereye şikayet edersen et' devrini kapatıyoruz" ifadelerini kullanarak 81 ilde denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
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