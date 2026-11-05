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Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na ulusal ve uluslararası ödül

15:09, 05/11/2026, Perşembe
DHA
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Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın sağlık profesyonellerinin beslenme alanındaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı, uluslararası düzeyde verilen Medical Nutrition Education Award'ın sahibi oldu. Vakfın genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü programı ise Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında SEDEFED Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın, gıda ve beslenme alanındaki yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle yürüttüğü iki proje, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllendirildi. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın, 2022’de hayata geçirdiği Sağlık Profesyonellerine Yönelik Beslenme ve Sağlık İletişim Programı, NNEdPro Global Institute ve International Academy of Nutrition Educators (IANE) tarafından düzenlenen NNEdPro-IANE 2026 Ödül Programı kapsamında ‘Medical Nutrition Education Award’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Beslenme eğitiminde mükemmeliyet, bilimsel uzmanlık, yenilikçi eğitim uygulamaları ve yaratılan etki kriterleri doğrultusunda verilen ödül, vakfın beslenme eğitimi ve sağlık iletişimi alanındaki yaklaşımının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü ortaya koydu.

SEDEFED ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın ‘bilimin geleceğine yatırım’ vizyonuyla yürüttüğü Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü programı da Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında SEDEFED Özel Ödülü’nü kazandı.

ÜLKER: BİLİME YAPILAN YATIRIMIN GERÇEK DEĞERİ, İNSAN HAYATINA KATKISIYLA ÖLÇÜLÜR

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, kazanılan iki ödüle ilişkin şunları söyledi:

“Sabri Ülker’in bilime, eğitime ve insan yetiştirmeye verdiği önemi geleceğe taşırken, yaptığımız her çalışmada toplum için kalıcı bir fayda üretmeyi hedefliyoruz. Bilime yapılan yatırımın gerçek değerinin, insanların hayatına katkısıyla ölçüldüğüne inanıyoruz. Bu nedenle yeni bilgiyi üretecek genç araştırmacıları desteklemeyi ve bilimsel birikimin günlük yaşamda karşılık bulmasını birbirini tamamlayan sorumluluklar olarak görüyoruz. Sağlık profesyonellerinin güncel bilgiyi uygulamalarına taşıması da genç bir bilim insanının araştırmasını uluslararası iş birlikleriyle geliştirmesi de bu anlayışın bir parçası. İki programımızın ulusal ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur ve motivasyon kaynağı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki bilimsel birikimi dünyayla buluşturan iş birliklerini güçlendirmeye ve bilimin faydasını daha fazla insana ulaştırmaya devam edeceğiz.”

MUTUŞ: GÜVENİLİR BİLGİNİN TOPLUM SAĞLIĞINA KATKISINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Sekreteri Begüm Mutuş, iki ödülün, Vakfın beslenme ve sağlık iletişimi çalışmalarının farklı platformlarda karşılık bulması açısından önemli olduğunu belirtti. Mutuş, şöyle devam etti:

“Vakfımızın çalışmalarını bilime yatırım yapmak ve toplumda farkındalık yaratmak öncelikleri şekillendiriyor. Bilim insanlarını destekleyerek yeni araştırmaların önünü açmayı, bilimsel bilgiyi sağlık profesyonelleri ve toplumla buluşturarak yaşam kalitesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Beslenme ve sağlık iletişimi programımızın uluslararası arenadaki birinciliğini ve bilimin geleceğine yatırım hedefiyle küresele açtığımız Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün Altın Pusula’da gördüğü takdiri, belirlediğimiz önceliklerin somut karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Çalışmalarımızı, bilimin gelişmesine ve güvenilir bilginin toplum sağlığına katkısının güçlenmesine odaklanarak sürdüreceğiz.”


Başlıklar :yahya ülkerbegüm mutuşmedical nutrition education award
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Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na ulusal ve uluslararası ödül
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker
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