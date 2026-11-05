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Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da kirası 10 bin lira olan 1071 konut müjdesi

15:31, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:37, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik’te gerçekleştirilen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinden deprem bölgesindeki çalışmalara, COP31 hazırlıklarından yeni projelere kadar pek çok başlığa değinen Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarının temelinde deprem riskinin yer aldığını vurgulayarak, muhtemel bir İstanbul depreminin yalnızca şehri değil, ülkenin milli güvenliğini de ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti. Kurum şöyle konuştu:


“Deprem bize şu gün, şu saatte geliyorum demiyor. Takvim vermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Hep söylüyoruz; olası bir İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. Ve yegâne çözümü de kentsel dönüşümdür. Biliyorum kafanızı karıştıranlar oluyor. Bunları çok gördük. Her projemizde maalesef böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman bir adım atsak ‘Olmaz’ diyerek karşımıza dikildiler. Ne zaman hayırlı bir işe kalkışsak ‘Yaptırmayız’ diye eminim itiraz ettiler. Peki çözümleri var mı? Yok. Önerileri var mı? O da yok. En iyi bildikleri iş itiraz etmek”

'Yarısı Bizden Kampanyası'nın 2027 Aralık ayına kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen aslında bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.”


Kurum, kentsel dönüşüm konusundaki kararlılıklarının geçmişte yaşanan büyük depremlerden kaynaklandığını ifade ederek, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkımı ve sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecini anlattı.


Söz konusu depremlerin yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini, binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca vatandaşın evsiz kaldığını hatırlatan Kurum, büyük felaketin ardından vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başlandığını kaydetti.


İlk temellerin depremin 15’inci gününde atıldığını, 45’inci günde ise ilk köy evlerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Saatte 23 günde 550 konut ürettik ve 2 yıl gibi kısa bir zamanda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını söz verdiğimiz gibi kardeşlerimize teslim ettik.‘Asrın İnşası’ adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. İşte İstanbul’da da bu büyük dönüşümü benzer acılar yaşanmadan, başka bir ocağa ateş düşmeden gerçekleştirelim istiyoruz” 



Kurum, kentsel dönüşüm hamlelerinin yanında sosyal konut yatırımlarıyla da daha dirençli şehirler oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, TOKİ tarafından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konutun hayata geçirildiğini söyledi.


Ev Sahibi Türkiye kampanyası çerçevesinde İstanbul’a 100 bin sosyal konut kontenjanı ayrıldığını açıklayan Kurum, Arnavutköy’deki projeye yönelik eleştirilere de değindi.


Bölgede lüks konutlar yapılacağı ve bunların yabancı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddialara karşılık veren Kurum, Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için 25 bin sosyal konutun inşasının devam ettiğini vurguladı.


Projede 5 bin 500 konutun tamamlandığını kaydeden Kurum, konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA 10 BİN TL’DEN BAŞLAYAN KİRALIK KONUTLAR


İstanbul’da kiralık sosyal konut uygulamasını başlattıklarını belirten Bakan Kurum, TOKİ mülkiyetinde olacak konutlar için başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı.


Projenin ilk aşamasında 1071 konutun anahtarlarının gelecek ay hak sahiplerine verileceğini kaydeden Kurum, kira bedellerinin 10 bin liradan başlayacağını duyurdu.


İstanbul’un 12 ilçesinde toplam 15 bin konutun kiraya sunulacağını belirten Kurum, uygulamayla vatandaşların güvenli konutlara erişiminin kolaylaşacağını ve kira piyasasında fiyat dengesinin sağlanmasına destek olunacağını ifade etti.


Kurum, projenin binlerce vatandaşı sağlam konutlarla buluşturacağını ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunacağını söyledi.

Başlıklar :murat kurumbakan kurumi̇stanbulpendik
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Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da kirası 10 bin lira olan 1071 konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarının temelinde deprem riskinin yer aldığını vurgulayarak, muhtemel bir İstanbul depreminin yalnızca şehri değil, ülkenin milli güvenliğini de ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti. Kurum şöyle konuştu:


“Deprem bize şu gün, şu saatte geliyorum demiyor. Takvim vermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Hep söylüyoruz; olası bir İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. Ve yegâne çözümü de kentsel dönüşümdür. Biliyorum kafanızı karıştıranlar oluyor. Bunları çok gördük. Her projemizde maalesef böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman bir adım atsak ‘Olmaz’ diyerek karşımıza dikildiler. Ne zaman hayırlı bir işe kalkışsak ‘Yaptırmayız’ diye eminim itiraz ettiler. Peki çözümleri var mı? Yok. Önerileri var mı? O da yok. En iyi bildikleri iş itiraz etmek”

'Yarısı Bizden Kampanyası'nın 2027 Aralık ayına kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen aslında bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.”


Kurum, kentsel dönüşüm konusundaki kararlılıklarının geçmişte yaşanan büyük depremlerden kaynaklandığını ifade ederek, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkımı ve sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecini anlattı.


Söz konusu depremlerin yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini, binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca vatandaşın evsiz kaldığını hatırlatan Kurum, büyük felaketin ardından vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başlandığını kaydetti.


İlk temellerin depremin 15’inci gününde atıldığını, 45’inci günde ise ilk köy evlerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Saatte 23 günde 550 konut ürettik ve 2 yıl gibi kısa bir zamanda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını söz verdiğimiz gibi kardeşlerimize teslim ettik.‘Asrın İnşası’ adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. İşte İstanbul’da da bu büyük dönüşümü benzer acılar yaşanmadan, başka bir ocağa ateş düşmeden gerçekleştirelim istiyoruz” 



Kurum, kentsel dönüşüm hamlelerinin yanında sosyal konut yatırımlarıyla da daha dirençli şehirler oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, TOKİ tarafından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konutun hayata geçirildiğini söyledi.


Ev Sahibi Türkiye kampanyası çerçevesinde İstanbul’a 100 bin sosyal konut kontenjanı ayrıldığını açıklayan Kurum, Arnavutköy’deki projeye yönelik eleştirilere de değindi.


Bölgede lüks konutlar yapılacağı ve bunların yabancı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddialara karşılık veren Kurum, Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için 25 bin sosyal konutun inşasının devam ettiğini vurguladı.


Projede 5 bin 500 konutun tamamlandığını kaydeden Kurum, konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA 10 BİN TL’DEN BAŞLAYAN KİRALIK KONUTLAR


İstanbul’da kiralık sosyal konut uygulamasını başlattıklarını belirten Bakan Kurum, TOKİ mülkiyetinde olacak konutlar için başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı.


Projenin ilk aşamasında 1071 konutun anahtarlarının gelecek ay hak sahiplerine verileceğini kaydeden Kurum, kira bedellerinin 10 bin liradan başlayacağını duyurdu.


İstanbul’un 12 ilçesinde toplam 15 bin konutun kiraya sunulacağını belirten Kurum, uygulamayla vatandaşların güvenli konutlara erişiminin kolaylaşacağını ve kira piyasasında fiyat dengesinin sağlanmasına destek olunacağını ifade etti.


Kurum, projenin binlerce vatandaşı sağlam konutlarla buluşturacağını ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunacağını söyledi.

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