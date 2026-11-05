Bakan Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarının temelinde deprem riskinin yer aldığını vurgulayarak, muhtemel bir İstanbul depreminin yalnızca şehri değil, ülkenin milli güvenliğini de ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti. Kurum şöyle konuştu:





“Deprem bize şu gün, şu saatte geliyorum demiyor. Takvim vermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Hep söylüyoruz; olası bir İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. Ve yegâne çözümü de kentsel dönüşümdür. Biliyorum kafanızı karıştıranlar oluyor. Bunları çok gördük. Her projemizde maalesef böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman bir adım atsak ‘Olmaz’ diyerek karşımıza dikildiler. Ne zaman hayırlı bir işe kalkışsak ‘Yaptırmayız’ diye eminim itiraz ettiler. Peki çözümleri var mı? Yok. Önerileri var mı? O da yok. En iyi bildikleri iş itiraz etmek”