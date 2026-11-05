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Bakan Bayraktar "Millî Enerji 2040" vizyonunu açıkladı: Dışa bağımlılık yüzde 50'nin altına iniyor

Bakan Bayraktar "Millî Enerji 2040" vizyonunu açıkladı: Dışa bağımlılık yüzde 50'nin altına iniyor

13:38, 05/11/2026, Perşembe
IHA
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Bakan Bayraktar "Millî Enerji 2040" vizyonunu açıkladı: Dışa bağımlılık yüzde 50'nin altına iniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen lansmanla Türkiye'nin 15 yıllık yol haritası olan "Millî Enerji 2040" hedeflerini duyurdu. Toplam 500 milyar dolarlık yatırımla enerjide dışa bağımlılığın yüzde 50'nin altına düşürülmesinin ve yerli üretimin yüzde 92'ye çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Bayraktar, "Milli Enerji 2040 vizyonumuz ile 2040’ta Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 36’sını elektrikten karşılayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen ‘Millî Enerji 2040 Lansmanı’ programında Türkiye’nin 2040 enerji hedeflerini açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide yüzde 68 olan dışa bağımlılığını yüzde 50’nin altına düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu seviyeye inilmesinin cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Bayraktar, enerji verimliliğinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

  • Enerji ithalatının cari açık üzerindeki etkisine değinen Bakan Bayraktar, "2022 yılında Türkiye’nin enerji ithalatı faturası 96,5 milyar dolara ulaştı. Son beş yılın ortalaması ise 65-70 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022-2025 döneminde yaklaşık 33 milyar dolarlık cari açığımız bulunuyor. Bu dönemde enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 67-68 seviyesinde seyretti" dedi.

"Enerjide dışa bağımlılığımızı yüzde 50’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz"

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığımızı yüzde 48-50 seviyelerine, yani yüzde 50’nin altına düşürdüğümüzde cari açığın sıfırlanmasına katkı sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. 2030 yılına kadar enerjide dışa bağımlılığı yüzde 50’nin altına indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye’nin son 24 yılda enerji ve maden ithalatına 1,1 trilyon dolar harcadığını belirten Bayraktar, bunun büyüyen ekonominin bir gereği olduğunu ifade ederek, "İnşallah 2040, yani bu sunumun sonunda göreceksiniz, 2040 bizim Türkiye Yüzyılı’nda enerjide bağımsız bir Türkiye hedefiyle yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"Nükleer enerji olmazsa olmaz bir unsur"

Nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye’nin de bu alandaki uluslararası girişimlere katıldığını hatırlattı. Bayraktar, "Zaten COP28’de Dubai’de dünyanın gelişmiş birçok ülkesi şunu ortaya koydu, şu taahhütte bulundu: 2050 yılına kadar toplam nükleer güç kapasitesini üç katına çıkarma hedefini ortaya koydu. Türkiye bu ittifaka katıldı. Dolayısıyla böyle bir dönemde, işte veri merkezlerinin geldiği, kesintisiz ve kaliteli, temiz enerjiye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde nükleeri olmazsa olmaz bir unsur olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilenebilir enerji her derde deva bir ilaç"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye katkısının yanı sıra enerji ithalatını azaltma ve arz güvenliğini güçlendirme açısından da önem taşıdığını ifade eden Bayraktar, "Yenilenebilir enerji adeta her derde deva bir ilaç. Çünkü temiz enerji, çünkü dışa bağımlılığı düşürmemize katkı sağlıyor ve arz güvenliğimize de bir taraftan önemli katkılarda sağlıyor. Dolayısıyla rekabetçi, marjinal maliyetleri oldukça düşük." dedi.

  • Yenilenebilir enerji alanında yerli üretimin önemine dikkat çeken Bayraktar, güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin Türkiye’de üretilmesi konusuna önem verdiklerini söyledi.

"Petrol ve doğal gaz aramacılığında daha aktif olacağız"

Fosil yakıtların enerji dönüşüm sürecinde kullanılmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, özellikle doğal gazın geçiş yakıtı olarak önemini koruyacağını ifade ederek, "Ekonomilerde, yani burada COP öncesinde yine fosil yakıtlarla alakalı elbette bir şeyler söylememiz lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki, görüyoruz ki petrol ve doğal gaz ve özellikle doğal gazı bir geçiş yakıtı olarak düşünürseniz hayatımızda olmaya devam edecek. Yani petrol ve doğal gazı da mutlaka bizim dikkate almamız lazım. Dolayısıyla bu anlamda bizim için de en önemli iki ithalat kaleminden bir tanesi doğal gazın Türkiye için, Türkiye ekonomisinin çok önemli bir yeri var. Onun için petrol ve doğal gaz aramacılığında daha aktif, daha çok üreten bir Türkiye’yi hedefliyoruz" diye konuştu.

"2040’ta elektrikleşme hedefi yüzde 36"

Türkiye’nin elektrikleşme de hedeflerini açıklayan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 vizyonumuz ile 2040’ta Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 36’sını elektrikten karşılayacak. Ulaştırmada elektrikleşme yüzde 1’den yüzde 24’e çıkacak. Sanayi’de yüzde 33’e, konutlarımızda yüzde 30’a çıkaracağız. Hedefimiz toplamda yüzde 36 elektrikleşme" sözlerini ifade etti.

  • 2040 hedefleri doğrultusunda elektrikli araç ve soket sayılarına ilişkin de bilgi paylaşan Bayraktar, "2040’ta 20 milyon elektrikli araç ve 1,5 milyon soket sayısına ulaşılacak" dedi.

Petrol ve doğalgaz da 2040 yılı hedeflerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, " 2025’te 993 bin varil/gün olan petrol tüketimi, elektrikleşme ile birlikte 2040’ta 718 bin varil/güne gerilecek. 2025 yılında petrol tüketimini karşılama oranı yüzde 15 iken, bu oran 2040’ta yüzde 100’e çıkacak. Böylece, petrol tüketiminin tamamı yerli imkanlarla karşılanacak. 2025’te 59 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimi, 2040’ta 57 milyar metreküpe düşecek. Doğal gazda yüzde 15 olan tüketimi karşılama oranı, 2040’ta yüzde 100’e çıkacak. Böylece, doğal gaz tüketiminin tamamı yerli imkanlarla karşılanacak" şeklinde konuştu.

  • Enerji sektöründe yapılması öngörülen yatırımlara ve istihdama da değinen Bakan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 vizyonu hedefleri doğrultusunda toplam 500 milyar dolarlık yatırım ve 108 bin doğrudan istihdam ile milli üretim yüzde 92’ye, yenilenebilir kurulu güç yüzde 77’ye, elektrikleşme yüzde 36’ya, emisyon azaltımı yüzde 40’a, petrol ve doğal gaz üretimi 1,7 milyon varil/güne erişecek" ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :alparslan bayraktarmillî enerji 2040enerji ve tabii kaynaklar bakanlığıenerji politikası
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