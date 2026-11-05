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Almanya'dan sonra bir Avrupa ülkesinden daha 'vize' müjdesi geldi: Türk vatandaşları için düğmeye basıldı

Almanya'dan sonra bir Avrupa ülkesinden daha 'vize' müjdesi geldi: Türk vatandaşları için düğmeye basıldı

11:07, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Almanya'dan sonra bir Avrupa ülkesinden daha 'vize' müjdesi geldi: Türk vatandaşları için düğmeye basıldı
Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatlerinde yaşadığı randevu krizini çözmek için adım atan komşu ülke, süreci hızlandıracak yeni uygulamayı resmen duyurdu.

Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde sıklıkla karşılaştığı Schengen vizesi problemine yönelik önemli bir kolaylaştırma adımı Bulgaristan’dan geldi. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki turistik hareketliliği artıracak ve vize süreçlerini hızlandıracak yeni kararları duyurdu.

Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2026 Turizm Fuarı kapsamında Bakan Ersoy ile bir araya gelen Dimitrov, vize başvuru süreçlerinde köklü değişikliklere gidileceğini belirtti. Bu kapsamda Bulgaristan konsolosluklarında görev yapan personel sayısı artırılarak, daha fazla başvurunun aynı anda işleme alınması sağlanacak. Artan kapasite sayesinde başvuruların sonuçlandırılması için gereken bekleme süresi kısalırken, vize randevularında yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla hazırlanan yeni elektronik rezervasyon sistemi de yakın zamanda test edilerek devreye alınacak.

"Vize, başka bir destinasyonu seçme nedeni olmamalı"

Yeni düzenlemelerin turizm sektörünün uzun yıllardır gündeme getirdiği bir probleme çözüm getireceğini vurgulayan Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, turizm sektörünün yıllardır dile getirdiği bir soruna yönelik gerçek bir reformdur. Bir kişi hafta sonunu veya tatilini Bulgaristan'da geçirmek istediğinde, vizeye erişim başka bir destinasyonu seçmek için bir neden olmamalıdır. Kurumların ortak çabalarıyla seyahati daha hızlı ve kolay hale getirecek somut çözümlere ulaştık."

"Türkiye, kapımızın eşiğinde devasa bir pazar"

Türk turistlerin Bulgaristan için taşıdığı büyük potansiyele dikkat çeken Bakan Dimitrov, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye kapımızın eşiğinde devasa bir pazar. Bulgaristan'ı seçmek isteyen insanların önündeki temel engellerden birini kaldırmamız önemlidir."

Dimitrov, vize sorununun çözümüne yönelik verdikleri destekten ötürü Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya da teşekkürlerini iletti.

8 ayda yaklaşık 750 bin ziyaretçi

Bulgaristan makamlarının paylaştığı resmi istatistiklere göre; 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türk vatandaşları Bulgaristan'a yaklaşık 746 bin ziyaret gerçekleştirdi. Aynı dönemde, bu ziyaretçilerin yaklaşık 192 bini ülkedeki konaklama tesislerinde ağırlandı.

Ortak rotalar ve Uluslararası eğitim ağı gündemde

Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen zirvede, vize kolaylığının yanı sıra iki ülke arasındaki turizm bağlarını güçlendirecek ortak projeler de masaya yatırıldı. Toplantıda alınan ortak çalışma kararları şöyle şekillendi:

Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak tarihi ile kültürel mirasından faydalanılarak iki ülkeyi kapsayan yeni turizm rotalarının oluşturulması.

Gastronomi alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesi.

Türk üniversitelerinin, Bulgaristan'da turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumları birliğine katılımı için resmi davet.

Turizm eğitimindeki bu girişimin, ilerleyen dönemde Balkanlar ve Avrupa'daki diğer üniversiteleri de kapsayacak geniş çaplı ve uluslararası bir eğitim ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Almanya'dan da adım gelmişti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli birimlerin görevlendirildiğini belirterek, uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye'yi ziyaretinde Türk iş insanlarına yönelik vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğu hatırlatılan Wadephul, bu konudaki hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.Almanya'nın vize işlemlerini hızlandırmasının yalnızca idari düzenlemelerle mümkün olmayacağına işaret eden Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.Bunun yanı sıra Türkiye'de başka önlemleri de değerlendirdiklerini aktaran Wadephul, başvuruların yapılabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bir şube açmayı da düşünebileceklerini kaydetti.

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Başlıklar :vize kolaylığıbulgaristantürk vatandaşlarıschengen vizesii̇lin dimitrovmehmet nuri ersoy
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