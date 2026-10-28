THY'den erken kış indirimi: Bin 699 liradan başlayan ucuz bilet kampanyası başladı

Türkiye’nin tek Kazak köyü: Niğde Altay Köyü

"Atın üstündeki Türktür. Türk değilse yüktür." Burası Türkiye'nin tek Kazak köyü. 1930'lu yılların sonunda Çin işgali başlıyor Doğu Türkistan'da. Dili yasaklıyorlar, dini yasaklıyorlar. Namusa kadar gelince bizim babalarımız hicret etme kararı alıyorlar. Diyorlar ki: "Bunlar bizi asimile edecek." Dedikleri gibi de şu anda Doğu Türkistan'daki durumu biliyorsunuz zaten. 1953'te Türkiye'ye, Adnan Menderes'in kabulüyle Türkler geliyorlar. İstanbul'da 2 yıl konakladıktan sonra burada Niğde'nin Altay Köyü'ne 165 hane olarak —Allah razı olsun— devletimiz bizi yerleştiriyor. Biz burada doğduk, büyüdük. Burada da kendi kültürümüzü hem Orta Asya'da, Doğu Türkistan'da Türklerin yaşadığı otağı, çadırları, at binme, ok atma; Türk'ün ata sporu olan at olsun, okçuluk olsun onları hem yaşatmaya çalışıyoruz hem de Türkiye'deki insanlarımız görsünler, bilsinler diye böyle bir şey yaptık. Çok büyük bir talep var. Yani geliyorlar her taraftan. İnşallah burayı daha da büyütmeyi de düşünüyoruz. Türkiye'de ata binme aslında kaybolmuş. Oysa Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, bütün Orta Asya ülkelerinde 5 yaşındaki çocuk ata binip neler yapıyor. Hani bir söz vardır: "Atın üstündeki Türktür, Türk değilse yüktür" diye. Türkiye'de maalesef at, ata sporumuz atçılık biliyorsunuz pek yaygın değil. Doğu Türkistan'daki zulüm şu anda, yani bizim babalarımızın çıktığından beri devam eden zulüm, şu anda en üst seviyeye geldi. Ama inşallah büyük bir Türk birliği de kuruluyor Allah'ın izniyle. Doğu Türkistan'ı Çin'den belki savaşsız bir şekilde alacağız, savaşırsak da yine alacağız Allah'ın izniyle. Öyle bir Türk birliği geliyor. Biz buna inanıyoruz. Bu da olacak yani, çok uzak değil inşallah.