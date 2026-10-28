THY'den erken kış indirimi: Bin 699 liradan başlayan ucuz bilet kampanyası başladı
Türk Hava Yolları, Türkiye içi seyahat planı yapan yolcular için bin 699 liradan başlayan fiyatlarla dev bilet kampanyasını duyurdu. 28-30 Ekim tarihleri arasında biletini alan yolcular, kış sezonunda Türkiye'nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla uçabilecek.
Türk Hava Yolları (THY), kış dönemi yurt içi seyahatleri için kapsamlı bir indirim kampanyasına imza attı. Ankara'dan Samsun'a, Sivas'tan Erzurum'a kadar birçok şehre ulaşım imkanı sunan indirimli bilet satışı sınırlı sayıda koltuk için erişime açıldı.
BİLETİNİ 28-30 EKİM'DE ALANLAR KIŞIN UCUZA UÇACAK
Türk Hava Yolları'nın başlattığı kampanya dahilinde biletini 28 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında satın alan yolcular, 1 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerinde bin 699 liradan başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.
HANGİ ŞEHİRLER KAPSAMDA?
Kampanya çerçevesinde Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye içi tarifeli rotalarda toplam 115 bin ucuz koltuk kontenjanı ayrıldı. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen seyahat severlerin kontenjanlar dolmadan işlemlerini tamamlaması bekleniyor.
İndirimli biletler 21 Ocak 2027 ile 8 Şubat 2027 tarihleri arasındaki yarıyıl tatili döneminde geçerli olmayacak.
Ayrıca kampanya sadece THY ana markasıyla icra edilen tarifeli uçuşlarda kullanılabilecek; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlar, ortak uçuşlar ve AJet seferleri kampanya kapsamı dışında tutuldu.