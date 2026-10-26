Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı?
Kış aylarında Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenlerin merakla beklediği Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu bilet satışları bugün başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edeceğini bildirdi. 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Tren, mart ayına kadar iki yönde seferlerini sürdürecek. Peki Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, bilet nereden ve nasıl alınır?
Kış aylarında Anadolu’nun büyüleyici kar manzaraları eşliğinde unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşamak isteyen seyahatseverlerin heyecanla beklediği Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yeniden seferlerine başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon bilet satışlarının 26 Ekim 2026 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla resmen başladığını duyurdu. "Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman ve nereden alınır, bilet fiyatları kaç TL, tren hangi günler hareket ediyor?" soruları seyahat tutkunlarının gündemine otururken, yeni sezon sefer takvimi ve yolculuk detayları şu şekilde netleşti:
Doğu ekspresi bileti nereden ve nasıl alınır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın resmî satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi için paylaşılan fiyat bilgileri, iki kişilik yataklı kompartımanın tek yön ücretinin seyahat dönemine ve güzergaha göre değiştiğini gösteriyor.
Güzergah - Düşük dönem - Yüksek dönem
Ankara-Kars 16.500 TL - 20.000 TL
Kars-Ankara 15.000 TL - 18.000 TL
Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden ve nasıl alınır?
2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi için paylaşılan fiyat bilgileri, iki kişilik yataklı kompartımanın tek yön ücretinin seyahat dönemine ve güzergaha göre değiştiğini gösteriyor.
Turistik Doğu ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Tren, mart ayına kadar iki yönde seferlerini sürdürecek.