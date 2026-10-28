İstanbullular yola çıkmadan dikkat: 29 Ekim kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için heyecanlı bekleyiş sürerken, yarın trafiğe çıkacak olan milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir karar alındı. 103. yıl dönümü kutlamalarının kalbinin atacağı kentin en önemli ulaşım damarlarından bazıları tamamen araç trafiğine kapatılacak. Peki, megakentte yarın hangi ana arterlere kesinlikle giriş yapılamayacak ve sürücüler mağdur olmamak için hangi alternatif rotaları kullanmak zorunda kalacak? İşte İstanbulluların yola çıkmadan önce güzergahını değiştirmesine neden olacak o kapanan yolların ve alternatif rotaların tüm detayları...
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kapsamlı trafik düzenlemelerine gidiliyor. Yarın kent genelinde gerçekleştirilecek resmi etkinlikler ve geçit törenleri nedeniyle, birçok önemli cadde ve güzergah araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına trafik akışı alternatif rotalara yönlendirilecek.
İşte etkinlikler süresince trafiğe kapalı olacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar:
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
Düzenleme doğrultusunda D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı girişlerine izin verilmeyecek. Aynı zamanda Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde de Adnan Menderes Bulvarı girişleri kapalı tutulacak.
Alınan önlemler dahilinde Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım sağlanamayacak.
Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar
Trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak sürücülerin ulaşımını sürdürebilmesi için kullanılabilecek güzergahlar da belirlendi.
Bu kapsamda sürücüler; Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu alternatif rotalar olarak değerlendirebilecek.