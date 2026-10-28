İstanbullular yola çıkmadan dikkat: 29 Ekim kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar

Trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak sürücülerin ulaşımını sürdürebilmesi için kullanılabilecek güzergahlar da belirlendi.





Bu kapsamda sürücüler; Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu alternatif rotalar olarak değerlendirebilecek.