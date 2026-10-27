İstanbul Boğazı trafiği Rusya'da saldırıya uğrayan gemi için kapatıldı
Rusya’da ağustos ayında dron saldırısının hedefi olan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, Samsun açıklarında karaya oturmasının ardından İstanbul Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki römorkör eşlik etti.
Rusya'da dron saldırısına uğrayan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı 'M/T Golden Sapling' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, tankerin geçişi havadan görüntülendi.
Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
Rusya'da, ağustos ayında dron saldırısına uğrayan 147,8 metre uzunluğundaki Hong Kong bayraklı 'M/T Golden Sapling' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geçiş sırasında tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörleri eşlik etti. Tankerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.