İstanbul Boğazı trafiği Rusya'da saldırıya uğrayan gemi için kapatıldı

Çifte cinayet sonrası film gibi kaçış: Çöp toplayıcıyı ikna edip...

Büyükçekmece’de bir rezidansta başlayan ve Bağcılar’da terk edilen bir otomobilde son bulan çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada film sahnelerini aratmayan ayrıntılar deşifre edildi. Arkadaşlarını öldürdükten sonra aynı otomobilde infaz edilen şüphelinin cesedini araçta bırakan zanlıların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin izini kaybettirmek için yoldaki çöp toplayıcıyla kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.