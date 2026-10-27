Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı mağdurlarının evleri hazır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahipleri için jet hızıyla harekete geçti. Göçükten sadece 20 gün sonra vatandaşlara örnek daireler gezdirilerek 2 farklı çözüm seçeneği sunuldu; dileyen hak sahiplerinin anahtarlarını hemen teslim alabileceği duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Maltepe Cevizli Mahallesi'nde yaşanan bina çökmesinin ardından mağduriyetleri gidermek için jet hızıyla çalışma başlattı.
9 gün içerisinde tüm hak sahipleriyle tek tek görüşülerek vatandaşlara iki ayrı çözüm alternatifi sunuldu.
MAĞDURLARA 2 FARKLI SEÇENEK
Sunulan plan kapsamında dileyen hak sahipleri Esenkent Mahallesi İETT Blokları’ndaki hazır konutların anahtarlarını hemen teslim alabilecek. Kendi arsasında kalmak isteyen vatandaşlar için ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ eliyle evlerin yerinde yeniden inşa edilmesi imkanı sağlanacak. Her iki seçenekte de uzun yıla yayılan uygun ödeme kolaylığı sunulacak.