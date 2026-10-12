Vali Gül duyurdu: Maltepe'de çöken binanın ardından vatandaşlara 9 milyon TL'lik destek

Maltepe Cevizli’de meydana gelen bina çökmesi sonrası yıkılan ve tahliye edilen binalarla ilgili Maltepe Kaymakamlığı’nda değerlendirme toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile çöken bina ve çevredeki apartmanlarda oturanlar katıldı. Toplantının ardından Vali Gül ve Bakan Yardımcısı Bulut, mevcut durum ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'BİNALARIN RİSK ANALİZİ YAPILIYOR'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Öncelikle başımız sağolsun. Kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet ediyorum. Tabii ki canlar geri getirilmiyor ama biz devlet olarak her zaman mağdur olan vatandaşımızın yanında olduk. Dün olduk bugün olduk, yarın da olacağız. Bu tür felaketlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatları var. Vatandaşımızın yanında olun, vatandaşımızın hisleriyle vatandaşımıza yaklaşın. Bu düşüncelerle beraber Çevre ve Şehircilik bakanımız da bizi bu konuda görevlendirdi. Kendisi de vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerini iletti. İlk günden itibaren devletimiz AFAD ile birlikte bizim ilgili birimlerimizle birlikte sahadaydı. Bugün geleceğe yönelik burada ne yapabiliriz. Bunu konuşmak üzere buraya geldik. Vatandaşımızı burada topladık. Her bir vatandaşımızla görüştük, düşüncelerini aldık. Burada Kardeşler Apartmanı'nda yıkım meydana geldi. Bunun etrafında da 5 bina tedbiren boşaltıldı. Yıkılmayan, halen ayakta duran binaların risk analizi zaten yapılıyor. Neticesinde onlar da projeye dahil edilmek suretiyle burada bir bütüncül yaklaşıma gideceğiz. Biz de kendilerine kalıcı iskan açısından birkaç alternatif ortaya koyduk. İstanbul'da devam eden 'Yarısı Bizden' projemiz var. 1 milyon 875 bin lira destek vermesi suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkanı var. Biz onu da yukarıda kendileriyle konuştuk ama biz devlet olarak bu süreçte o anlaşma süreçlerini devam ettirmelerinin zor olacağını, dolayısıyla bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak nasıl ki daha önce Kartal'da yıkılan binada Kağıthane’de yine Kartal'ın değişik mahallelerinde yine Güngören’de İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön zaten düşünceleri oluştu. İnşallah çok kısa süre içerisinde 1 yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız; ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik. Bu alternatifi değerlendirecekler; ama bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisimizi açıyoruz açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize kanaat getireceğiz; ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman üzerlerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde 1 yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız" diye konuştu.

'BİNANIZDA SIKINTI GÖRÜRSENİZ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURUN'

Bulut, "Bir risk haritamız var. Öncelikle riski olan bölgelerle ilgili bölgesel olarak var. Tabii bina bazındakinde de vatandaşlarımıza özellikle şunu rica ediyoruz. Diyoruz ki 'Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun'. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız yıkımını gerçekleştirelim ve bizim yarısı bizden kampanyasından faydalanarak ki 1 milyon 875 bin lira da bir rakam. Dünyada bunu her yerde dile getirmeye çalışıyorum. Vatandaşa destek veren bir başkaca bir ülke yok. Özellikle habitat programları kapsamında birçok ülkeyi dolaşıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu projeyi hazırlarken İstanbulluları düşündüğü için hazırladı. Bakanımız sürekli bu projenin zaten takibinde, kaynak oluşturmakta büyük gayret sarf ediyor. Hatta bu süreç bu yılın sonunda bitiyordu biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu 1 yıl daha uzatıldı. Dolayısıyla aslında içinde yaşayan insanlar kendi binasını en iyi bilenlerdir. Biz istiyoruz ki böyle tadilat yapılmış ya da tadilata teşebbüs edilmiş hangi binalar varsa bize müracaatlarını yapsınlar. Biz bina bazında gidip detaylı incelemelerimizi yapalım. Binanın akıbetiyle ilgili kendilerine sonuç bildirelim" dedi.

'TAHLİYE EDİLEN BİNALARDAN KAROT ALINACAK'

Tahliye edilen binalarla ilgili konuşan Bulut, "Ruhsat bilgilerini aldık. Şimdi karotlar alınacak. Bu binada karot alınırken projeleri önümüze konulacak. Mevcut durumdaki kat sayılarına bakılacak. Dolayısıyla iskan inşaat ruhsatıyla bir uyumluluk var mı yok mu, onlara bakılacak. Dolayısıyla bu boşaltılmış binaların tamamı bu kapsamda değerlendirildikten sonra sağlamlığına karar verildikten sonra vatandaşımıza 'Ya içine otur diyeceğiz ya da oturamazsın' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 9 MİLYON TÜRK LİRASI PARA AKTARILACAK'

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Olayın o ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyonunda bütün kurumların destekleriyle arama kurtarma çalışmaları başladı ve hamdolsun 24 saat geçmeden bütün arama kurtarma faaliyetleri sonlandı.Haftasonu definlerimiz ve diğer acılı ailelerimizin işlemlerini takip ettik. Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri geldi. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde hayat devam ediyor. Binalarla ilgili yapılacakları konuştuk. Hayati tehlikeleri yok. İyileşme süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

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