Zeytinburnu'nda bir inşaatta yaşanan toprak kayması nedeniyle bitişikteki 4 katlı bina tahliye edildi.
Toprak kayması, Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'taki bir inşaatta temel çalışması sırasında meydana geldi.
Yol çöktü, 9 kişi tahliye edildi
İnşaat alanının yanında bulunan 4 katlı binanın giriş kısmındaki yol, kayma nedeniyle çöktü.
Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden 9 kişiyi ekipler tahliye etti.
Bina sakinleri, otellere ekipler tarafından yerleştirildi.
Olayla ilgili çalışmalar, çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerce sürdürülüyor.
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