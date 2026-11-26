Mersin’de bulunan Gözce Mahalle Camii’nde kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yusuf Eymen Kum isimli küçük çocuğun
Gazze’de İsrail saldırıları ve zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinli Müslümanlar için ettiği dua, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak paylaşım rekorları kırdı.
YÜREKLERİ ISITAN ANLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Cami içerisinde ellerini açarak Gazze’deki mazlumlar için yakaran minik Eymen’in masumiyeti ve içtenliği videoyu izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük duyarlılıkla dikkat çeken Yusuf Eymen’in samimi duası, sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve duygusal yorumlarla paylaşıldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.