İstanbul’un Üsküdar ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayan bir
motosikletli kuryeninkarıştığı olay tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kurye, o esnada yaya geçidinden yürüyen bir vatandaşa çarptı.
TEPKİ GÖSTEREN YAYAYA YUMRUK ATTI
Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran yaya, yaya geçidinden motosikletle geçerek kendisine çarpan kuryeye tepki gösterdi. Kural ihlali yapmasına rağmen tepkiye öfkelenen motosikletli kurye, tartıştığı yayaya yumruk atarak saldırdı.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Yumruklu saldırının ardından arkasına bile bakmayan kurye, motosikletiyle hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan olayın ardından kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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