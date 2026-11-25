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Türkiye , Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi 'ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Kasım'da gerçekleştirilen saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

"Saldırılar derhal sona erdirilsin"

Açıklamada, sivil tesisleri hedef alan ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısı yinelendi.

Türkiye'nin Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdüğü ifade edildi.

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