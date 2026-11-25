Ankara’da seyir halindeyken arızalanan belediye otobüsünde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Motor arızası nedeniyle yangın çıkan 06 BE 2057 plakalı EGO otobüsü, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi’nde seyir halindeydi.
Yolcular ve sürücü otobüsten tahliye edilirken, yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Otobüste hasar oluşan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
"Zor da olsa söndürdük"
Yangına müdahale eden esnaflardan Serkan Ataman, "Otobüs sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışıyordu. Aracın arkasından dumanlar yükseldiği zaman kendisini uyardık. Sürücü durumun farkında değildi." dedi.
Ataman, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri zor da olsa söndürdüklerini söyledi.
Ataman, "Etkilenen kimse olmadı. Panikle atlatmış olduk" diye konuştu.
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