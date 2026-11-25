2026 KPSS DHBT sonuçları için sabah saatlerinden itibaren adaylar sonuç ekranına kilitlenmişti. ÖSYM tarafından KPSS DHBT sonuçları açıklandı.
İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği kadrolarına atanmak için sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
KPSS DHBT sonuçlarını öğrenmek için tıklayın
DHBT puanıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru ve tercih tarihleri ise puanların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzlarıyla netleşecek.
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