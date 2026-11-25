30 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2026-2027: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamaları için takvimi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmenlere Saygı" gecesinde açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamalarına yönelik ise müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 ve 2027 yılları için toplamda 30 bin öğretmen atamasının yapılacağını müjdeledi. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte son dakika açıklamalar...