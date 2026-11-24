Aybüke öğretmenin adı Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşatılıyor

Yeşilyurt, "Bugün onun adı Osmancık'ta, Çorum'da, Batman'da, Bingöl'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullarda, kütüphanelerde, caddelerde yaşamaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Başta Yalçın olmak üzere görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenler rahmetle, minnetle ve saygıyla anıldı.