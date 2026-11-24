Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Programda dualar edildi.
Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
DHA
Kabri başında anma programı düzenlendi
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa ilçe protokolü, Yalçın'ın amcası Sefer Yalçın, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi.
DHA
İlçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için okunan hatimlerin duası yapıldı. Törenin ardından Murat Yeşilyurt, Belediye Başkan Vekili Bekir Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve öğrenciler mezara karanfil bıraktı.
Osmancık Kaymakam Vekili ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Aybüke öğretmenin kısa süren meslek hayatında unutulmayacak izler bıraktığını söyledi. Yeşilyurt, "Aradan 9 yıl geçmesine rağmen bugün hala onun hatırası yaşıyor." dedi.
DHA
Aybüke öğretmenin adı Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşatılıyor
Yeşilyurt, "Bugün onun adı Osmancık'ta, Çorum'da, Batman'da, Bingöl'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullarda, kütüphanelerde, caddelerde yaşamaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Başta Yalçın olmak üzere görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenler rahmetle, minnetle ve saygıyla anıldı.
DHA
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri de Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti. Berat Can Görken, "Öğretmenler görebileceğimiz en fedakar insanlar." diye konuştu. Nidanur Çapar ise Aybüke öğretmeni her yıl kabri başında andıklarını söyledi.
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