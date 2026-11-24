Tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün aynı özveriyle çalışan öğretmen Gizem Uyanık, "Bütün öğretmenlerimizin, tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Kıryaka köyündeki tek öğretmenli okulda görev yapıyorum. Zekeriya hem bu okulun tek öğrencisi hem de bu köyün tek çocuğu. Başka bir arkadaşı yok. Ben hem okulda ders veriyorum hem de dışarıda onunla oyun oynuyorum. Aynı zamanda onu geleceğe hazırlayan bir pusula olmaya çalışıyorum. O da bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Çok uslu bir çocuk. İlk defa Öğretmenler Günü’nü kutladım. İlk öğretmenlik tecrübem. Zekeriya ve ailesi bana sürpriz paketler yerine bir tavuk almıştı. Tavuğu getirip hediye etti. Çok mutlu oldum, benim için çok farklı ve güzel bir sürpriz oldu. Artık okulda üç kişiyiz; ben, Zekeriya ve tavuğumuz. İnşallah Zekeriya ve tavuğumuzla bundan sonra birlikte daha çok oyun oynayacağız. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.



