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Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı öncesinde yapay zeka destekli kopyayı önlemeye yönelik son dakika düzenlemelerinin öğrencilerde ve kamuoyunda rahatsızlığa yol açması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Kopya endişelerinin gölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT / Suneung), Güney Kore'de hükümette depreme yol açtı.

Choi, yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav öncesinde yapılan son dakika değişikliklerinin kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığı gerekçesiyle istifa kararı aldığını duyurdu.

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Choi, "Sorumlu bakan olarak, önceden hazırlık yapamadığımız yönündeki eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınav sona erdiğine göre, hissettiğim ağır sorumluluk doğrultusunda istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kopya vakaları sınav endişelerine yol açmıştı

Bu yıl yapılan mali müşavirlik sınavının birincisi, yapay zeka ve dijital cihazlar yardımıyla kopya çektiğini itiraf etmişti.

Hukuk Eğitimi Uygunluk Sınavı'nda (LEET) tam puan alan bir kişinin yapay zeka kullanarak kopya çektiği iddia edilmişti. Bu kişi, kopya çekmediğini kanıtlamak üzere katılacağı canlı yayına gitmemiş, ardından Seul'deki bir otelde ölü bulunmuştu.

Bu gelişmeler, ülkedeki binlerce genç için kritik önem taşıyan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nda da kopya çekilebileceği yönündeki endişelere yol açmıştı.

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Sert kopya karşıtı tedbirler alınmıştı

Güney Kore hükümeti, endişeleri gidermek amacıyla perşembe günü yapılan sınav öncesinde sert kopya karşıtı tedbirleri hayata geçirmişti.

Sınav merkezlerinde akıllı telefon, saat, mini kamera ve kablosuz kulaklık dahil elektronik cihazlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı açıklanmıştı. Adayların gözlüklerinin kontrol edileceği ve kıyafetlerindeki düğmelerin üzerinin etiketlerle kapatılacağı da duyurulmuştu.

Teslim edilmeyen cep telefonlarını tespit etmek amacıyla telefonlara sesi engellenemeyen acil durum mesajlarının gönderileceği bildirilmişti. Mevcut gözetmenlere ek olarak 8 bin 400 personel görevlendirilmişti.

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İhbar edenlere ödül vaat edilmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3,7 milyon lira) ödül verileceğini duyurmuştu.

Lee, tek seferde birden fazla vakanın ihbar edilmesi halinde toplam ödül tutarının 100 milyon wonu aşabileceğini kaydetmişti. Kendi kopya eylemini itiraf eden ve suç ortaklarını bildiren kişilerin cezalarında indirime gidileceğini, vaat edilen ödülün tamamının da kendilerine ödeneceğini aktarmıştı.

Sınavda kopya çekmenin kamu yolsuzluğu kadar ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Lee, "Yüz binlerce adayın ömür boyu süren emeğini çalan sınav hırsızlığının peşine kararlılıkla düşeceğiz ve bu suçu en ağır şekilde cezalandıracağız" demişti.

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