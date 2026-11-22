Endonezya'nın Banten eyaletinde, Seang bölgesindeki bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kayıp 36 işçiyi arama çalışması sürüyor
Kayıp 36 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği yetkililerce bildirildi.
Yangının bazı noktalarda sürdüğünü belirten Banten Arama ve Kurtarma Ajansı operasyon yetkilisi Rizky Dwianto, "İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.
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