Dünyanın en mazlum halkı

BM Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar’daki cunta rejiminin Arakan Müslümanlarına karşı işlediği soykırımlara ilişkin yürüttüğü davada diğer soykırım suçlarına da emsal olabilecek önemli bir karar verdi. UAD’nin bu kararı, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği bir dönemde Müslümanların on yıllardır yaşadığı acıların bir sonucu olarak görülüyor.