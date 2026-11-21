Çin ile Pakistan arasında yıllardır devam eden uzay iş birliği, insanlı uzay uçuşlarıyla yeni bir aşamaya geçiyor.

Pakistanlı astronot, Shenzhou-24 uzay aracıyla Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Görev kapsamında bilimsel araştırmalar ve uzay deneyleri gerçekleştirilecek. Pakistan, bu program sayesinde astronot eğitimi, yörünge operasyonları ve insanlı uzay uçuşları konusunda doğrudan deneyim kazanacak.

36 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

Pekin merkezli Charhar Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Cheng Xizhong, Pakistan'ın Associated Press of Pakistan (APP) haber ajansına yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki uzay ortaklığının 1990 yılında Badr-1 uydusunun fırlatılmasıyla başladığını hatırlattı. İş birliğinin son olarak PRSC-EO3 yer gözlem uydusuyla devam ettiğini belirten Cheng, başlangıçta uydu fırlatma hizmetleriyle sınırlı olan ilişkilerin artık insanlı uzay operasyonlarına kadar genişlediğini söyledi.

STRATEJİK GÜVENİN GÖSTERGESİ

İnsanlı uzay uçuşlarının astronot güvenliğinden yer kontrol merkezlerine kadar çok sayıda hassas sistemin birlikte çalışmasını gerektirdiğini anlatan Cheng, bu nedenle programın iki ülke arasındaki karşılıklı güven açısından önem taşıdığını vurguladı. Cheng'e göre görev, Çin ile Pakistan'ın yüksek teknoloji gerektiren ve risk barındıran bilimsel çalışmaları birlikte yürütebilecek düzeyde stratejik bir ortaklık geliştirdiğini ortaya koyuyor.

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PAKİSTAN'A UZAY DENEYİMİ

Programın Pakistan'ın uzun vadeli uzay hedeflerine katkı sağlayacağını belirten Cheng, astronot eğitimi ve bilimsel deneylerden elde edilecek tecrübenin ülkenin kendi uzay kapasitesini geliştirmesinde kullanılabileceğini ifade etti. Uzay alanındaki ortaklığın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) gibi mevcut projeleri tamamladığını kaydeden Cheng, teknolojik gelişme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin de iki ülkenin iş birliğinde giderek daha fazla önem kazandığını söyledi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ÖRNEK

Çin'in uzay istasyonunu yabancı astronotlara açmasının uluslararası bilimsel iş birliği açısından da önem taşıdığını dile getiren Cheng, gelişmekte olan ülkelerin uzay araştırmalarına katılımının artırılması gerektiğini belirtti. Pakistan'ın bu programa dahil edilmesini diğer ülkeler için örnek bir model olarak değerlendiren Cheng, iki ülke arasındaki dostluğa ilişkin , “Çin-Pakistan dostluğu dağlardan daha yüksektir. Artık bu dostluğun Tiangong'a kadar yükseldiği de söylenebilir” ifadelerini kullandı.