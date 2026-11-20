Pakistan ile Çin arasındaki 30 yılı aşkın uzay ortaklığı, insanlı uzay misyonlarını kapsayacak yeni bir aşamaya geçiyor.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Pakistan, Çin ile 30 yılı aşkın süredir devam eden uzay iş birliğini insanlı uzay uçuşlarına taşıyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Pakistanlı bir astronotun Şıncou-24 misyonunda görev alacağını duyurdu. Uzay istasyonunda bilimsel deneylerin yürütülmesine katılacak astronot, yörüngede kısa süre kaldıktan sonra Şıncou-23 uzay aracıyla Dünya'ya dönecek. Böylece Çin'in insanlı uzay programında ilk kez yabancı bir ülkenin astronotu görev yapacak.

İKİ ADAY ÇİN'DE EĞİTİM ALDI

Pakistan ile Çin arasında Şubat 2025'te İslamabad'da imzalanan anlaşmanın ardından astronot seçim süreci başlatıldı. Üç aşamalı değerlendirme sonucunda Muhammed Zişan Ali ve Hurram Davud aday olarak belirlendi. Çin'deki astronot eğitim programına katılan iki isim, uzay uçuşu, istasyon sistemleri, bilimsel araştırmalar ve acil durum uygulamaları üzerine eğitim aldı. Yapılacak son değerlendirmeyle adaylardan biri uzaya gönderilirken diğeri yedek astronot olarak görev yapacak.

UZAYDA BİLİMSEL DENEYLER YAPACAK

Pakistanlı astronot, uzay istasyonunda bilimsel deneylerin hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesinden sorumlu olacak. Görev sayesinde Pakistan, daha önce doğrudan deneyim sahibi olmadığı insanlı uzay uçuşları konusunda bilgi birikimi kazanacak. Sichuan Üniversitesi Pakistan Araştırmaları Merkezi Direktörü Zhang Chaozhe, insanlı uzay uçuşlarının ileri teknoloji gerektirdiğini belirterek Çin ile iş birliğinin Pakistan'a tek başına geliştirmekte zorlanacağı eğitim, araştırma ve operasyonel deneyime erişim imkânı sağlayacağını söyledi.

Reklam Reklam

İŞ BİRLİĞİ 1990'DA BAŞLADI

İki ülke arasındaki uzay iş birliğinin temelleri 1990 yılında atıldı. Pakistan'ın ilk deneysel uydusu Badr-1, Çin'e ait bir roketle uzaya fırlatıldı. Nisan 2026'da ise Pakistan'ın PRSC-EO3 yer gözlem uydusu, Çin'in Long March-6 roketiyle yörüngeye yerleştirildi. Uydu fırlatma çalışmalarından insanlı uzay görevlerine uzanan ortaklık, Pakistan'ın kendi uzay programını geliştirmesi açısından önem taşıyor.

DÜNYA İÇİN YENİ BİR FIRSAT

Çin, Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tiangong Uzay İstasyonu'nu uluslararası bilimsel araştırmalara da açtı. İlk aşamada 17 ülkeden 23 kuruluşun yer aldığı dokuz araştırma projesi seçildi. Bu uygulama, kendi uzay istasyonunu kurma imkânı bulunmayan ülkelerin de yörüngede bilimsel deneyler gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Pakistan'ın insanlı uzay görevine katılması ise gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ortaklıklar yoluyla uzay araştırmalarında daha fazla rol üstlenmesinin önünü açacak.

Reklam Reklam

Dünya

Pakistan hükümeti İran destekli Husilerin Riyad'a saldırılarını kınadı

Gündem

Pakistan'dan Oruç Reis'e görkemli karşılama: Sokaklar ‘Hoş geldin’ pankartlarıyla donatıldı