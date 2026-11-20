Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Riyad'daki sivil altyapı ve ekonomik tesislere yönelik saldırılarını kınadı ve saldırıların durdurulmasını istedi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Pakistan hükümeti, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği saldırıları kınayarak bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sivil altyapının ve ekonomik tesislerin hedef alınmaya devam edilmesinin masum insanların hayatını tehlikeye attığı ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu saldırganlık eylemi, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Reklam Reklam

Pakistan Suudi Arabistan'ın yanında

Pakistan'ın Suudi Arabistan hükümeti ve halkının yanında olduğu, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ise dün yaptığı açıklamada, başkent Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Reklam Reklam

Dünya

Şi Cinping Endonezya Devlet Başkanı Prabowo ile Şıncın'da görüştü

Dünya

Irak'ta ortak güvenlik güçleri Curf es-Sahar'a girmeye başladı

Dünya

Japonya ve Peru kritik mineral tedarik zincirleri için işbirliği kararı aldı