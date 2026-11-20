Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan ve petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine, ortak güvenlik güçleri yeniden konuşlanma planı kapsamında girmeye başladı.
Irak resmi ajansı INA'ya göre, güvenlik birimleri bölgeye yeniden konuşlanmak amacıyla harekete geçti.
Yeni komuta karargahı faaliyete geçti
Bölgedeki güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni komuta karargahının faaliyete geçtiğini, Curf es-Sahar Kontrol Karargahı Komutanı Korgeneral Ahmed Hatem Hamid daha önce duyurmuştu.
Enerji Polisinin Curf es-Sahar'daki petrol boru hatlarının güvenliğini sağlamaya başladığını ise Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan bildirmişti.
Maan, bölgeye ulaşımı sağlayan ana yolun yarın saat 06.00'dan itibaren vatandaşların kullanımına açılacağını da belirtmişti.
Karargah kurulması talimatı başbakan Zeydi'den geldi
Bölgede güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla karar verilmişti.
Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisi, Zeydi tarafından görevden alınmıştı.
Hakkındaki petrol kaçakçılığı iddialarını reddeden Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları), hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.
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