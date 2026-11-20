Yeryüzü Doktorları Lübnan'da: Üç mülteci kampında sağlık hizmeti verecek

Yeryüzü Doktorları bünyesinde görev yapan ekip, Lübnan'daki üç mülteci kampında sağlık hizmeti sunmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Beyrut'a hareket etti. Ekip, 28 Kasım'a kadar Lübnan'da görev yapacak.