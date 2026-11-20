Erken uyarı sisteminin ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesi için tehlike alarmı verdiğini Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü duyurdu.
Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Cizan için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.
Uyarı alanlardan sakin olmaları istendi
Açıklamada, resmi makamların talimatlarına uymaları ve sakin olmaları uyarı mesajı alan kişilerden istendi.
Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapıldı.
Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği kaydedildi.
Tehlikenin geçtiği, Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamayla da ifade edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'ın yanı sıra diğer birçok bölgeyi de balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırılar düzenliyor.
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