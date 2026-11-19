ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ABD'ye dönüşünde uçakta Axios haber platformuna telefonla bir açıklama yaptı.
Trump, İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Adımlar yeni yıldan önce atılmayabilir
İran gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, atacağı muhtemel adımlar konusunda acele etmeyeceği mesajını verdi.
Bu sözlerle Trump, olası adımlarını yeni yıldan önce atmayabileceğini ifade etti.
Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a "yakında İran'a yönelik yoğun bir bombardıman" başlatması yönünde yoğun baskı uyguladığı bir dönemde geldi.
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