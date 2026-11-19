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Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı tüm birliklerin alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili ayrıntı vermeyen Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA'ya kısa bir açıklamada bulundu.

Maan, alarm durumuna geçirilenlerin Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatları olduğunu söyledi.

Bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde, güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla karar verilmişti.

5 Üst düzey güvenlik yetkilisi görevden alınmıştı

Ortak güvenlik güçlerinin Curf es-Sahar'da yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını Irak hükümeti daha önce duyurmuştu.

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Bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisi, Başbakan Zeydi tarafından görevden alınmıştı.

Petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları), hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri sürüyor

Curf es-Sahar'da, terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

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Başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesislerin, silah depolarının ve eğitim merkezlerinin bölgede bulunduğu öne sürülüyor.

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