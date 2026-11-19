Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir gaz hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.
Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetiminden yapılan açıklamaya göre patlama, Deyrizor ile Haseke ili arasındaki "Hırfai Yolu" üzerinde yer alan Ruyşid beldesindeki hatta yaşandı.
Emniyet vanaları kapatıldı
Bölgeye patlama sahasını güvence altına almak için ekipler sevk edilirken, Suriye Enerji Bakanlığına bağlı uzman ekipler gaz sızıntısını önlemek amacıyla emniyet vanalarını kapattı.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Suriye'nin Haseke ilindeki Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na ise 15 Ekim'de saldırı düzenlenmişti.
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