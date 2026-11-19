Suriye'nin Deyrizor ilindeki Ruyşid beldesinde gaz hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir gaz hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetiminden yapılan açıklamaya göre patlama, Deyrizor ile Haseke ili arasındaki "Hırfai Yolu" üzerinde yer alan Ruyşid beldesindeki hatta yaşandı.

Emniyet vanaları kapatıldı

Bölgeye patlama sahasını güvence altına almak için ekipler sevk edilirken, Suriye Enerji Bakanlığına bağlı uzman ekipler gaz sızıntısını önlemek amacıyla emniyet vanalarını kapattı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'nin Haseke ilindeki Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na ise 15 Ekim'de saldırı düzenlenmişti.

Reklam Reklam

Spor

Af Örgütü'ne göre UAD'nin Myanmar soykırımı kararı İsrail davası için de önemli

Dünya

Somali'den BAE Büyükelçisine 72 saat içinde ülkeyi terk etme talimatı

Dünya

Avrupa'da ödeme sistemleri risk altında: Muhtemel siber saldırı endişesi