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Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Gazze Şeridi’nde İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 715’e yükseldi.

Hamas ile 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasını İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde ihlal etmeye devam ediyor.

Son 24 saatte 2 sivil hayatını kaybetti

Bakanlığın verilerine göre İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Açıklamada ayrıca, 1 sivilin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ve daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan iki sivilin tedavi gördükleri hastanede öldüğü belirtildi.

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Ateşkesten bu yana ölenlerin sayısı bin 662’ye yükseldi

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının son saldırılarla birlikte bin 662’ye yükseldiği kaydedildi.

Aynı dönemde enkaz altından çıkarılanların sayısı 851’e, yaralı sayısı ise 6 bin 7’ye ulaştı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten itibaren hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 74 bin 715’e yükseldi, toplam yaralı sayısı ise 176 bin 139’a ulaştı, açıklamada aktarıldı.

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