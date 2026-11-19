İsrail ordusu, "Sarı Hat"ın batısında ilerlediği bölgeden çekildiğini ve Salahaddin Caddesi'nin yeniden geçişlere açıldığını, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde başlattığı saldırıların da sona erdiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) Facebook hesabından yayımlanan açıklamasında, "saldırının sona erdiği ve Salahaddin Caddesi'nin geçişlere yeniden açıldığı" bildirildi.
Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Filistinlilere "Sarı Hat"ı geçmemeleri ve bölgedeki İsrail askerlerinden güvenli mesafede durmaları yönünde uyarı yapıldı; saldırıların sonuçlarına veya İsrail askerlerinin sonrasındaki konuşlanma noktalarına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Evlerde ve barınma merkezlerinde hasar
Bölgede evlerde ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı barınma merkezlerinde, çekilmenin ardından İsrail askerlerinin yıkım ve patlatma faaliyetleri nedeniyle geniş çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.
İsrail askerleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinlilere ait ev ve yapıları patlayıcılarla havaya uçurmuştu.
Saldırı Nusayrat yakınında başlatılmıştı
COGAT, dün yaptığı açıklamada saldırının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde başlatıldığını duyurmuştu.
Ekim 2025'te yürürlüğe giren ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisi, "Sarı Hat" adıyla anılıyor.
İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezken işgalini genişletiyor ve 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.
İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Filistin tarafı, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini de dile getiriyor.
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