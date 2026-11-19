Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün'ün ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla 670 milyon avronun üzerinde kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Ürdün'de düzenlenen AB-Ürdün Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB ile Ürdün arasında istihdam, enerji, ticaret, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin güçlendiğini belirtti.

Körfez'de savaşın başlamasının ardından çok sayıda Avrupa vatandaşının güvenli şekilde ülkelerine dönmesine sağlanan katkıya da dikkat çekti.

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Von der Leyen, işbirliğinin öneminin jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde daha da arttığını vurguladı ve "Ürdün, bölgede bir istikrar ve dayanıklılık örneğidir." dedi.

Ürdün'e yatırım yapmanın Avrupa açısından hem siyasi hem de ekonomik olarak mantıklı olduğunu dile getiren von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bölgesel çalkantılara rağmen Ürdün, Avrupa için güçlü ve dayanıklı bir ekonomik ortak olmaya devam ediyor. Basitçe ifade etmek gerekirse Ürdün, akıllıca bir yatırım."

Avrupa'nın güvenli ticaret güzergahı arayışı

Von der Leyen'e göre Ürdün'ün en büyük avantajlarından biri, üç kıtanın kesişim noktasındaki coğrafi konumu. Akabe Limanı da bu sayede bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline geldi.

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Akabe Limanı'nın Irak için ayrıcalıklı bir geçiş kapısı, Suriye'nin güneyi içinse tercih edilen bir giriş noktası olduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa için bu aynı zamanda bir ekonomik güvenlik meselesi. Hürmüz Boğazı, tek bir dar geçiş noktasının küresel akışları ne kadar hızlı aksatabileceğini gösterdi. Birliğimizin güvenilir ortaklarla güvenli güzergahlara ihtiyacı var. Akabe tam da bunu sağlıyor. Akabe, bölgenin lojistik merkezi ve daha fazla yatırımın itici gücü haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Ürdün arasındaki dijital bağlantıların da güçlendirileceğini kaydeden von der Leyen, Medusa deniz altı fiber optik kablo sisteminin Ürdün'e uzatılması için bir anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Von der Leyen, "Bu sistem Hindistan'a kadar uzatıldığında Ürdün, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki geniş bir veri ağının merkezinde yer alacak." şeklinde konuştu.

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Yeni ulaşım, dijitalleşme ve lojistik ağlarının, tarihi ticaret yollarının Petra'ya refah kazandırması gibi Ürdün'e yeni fırsatlar sunacağını belirten von der Leyen, bu gelişmelerin istihdamı artıracağını, yatırımları teşvik edeceğini ve yüksek katma değerli sektörlerin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ürdün'ün ekonomik reformlarına destek

Özel sektör yatırımları için güvenli, öngörülebilir ve ticari açıdan cazip bir ortamın gerekli olduğunu söyleyen von der Leyen, "Ürdün'ün ekonomik reformları bu nedenle kritik önem taşıyor. Bugün bu reform gündemini desteklemek üzere 670 milyon avronun üzerinde kaynak sağlayacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

AB ile Ürdün arasında Sürdürülebilir Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşmasına yönelik müzakerelerin de başlatılacağını dile getiren von der Leyen, "Bu, yatırımları daha basit, güvenli ve şeffaf hale getirecek. Yatırımcılara Ürdün'e yönelmeleri için yeni nedenler sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Konferansta anlaşmalar imzalandı

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, konferans kapsamında Ürdün'ün ekonomik modernizasyonunu ve dayanıklılığını desteklemeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 2027 ve 2028 yıllarında 500 milyon avroya kadar makro finansal yardım sağlanmasını öngören mutabakat zaptının AB ile Ürdün arasında imzalandığı belirtildi. Söz konusu kredinin kullandırılmasının çeşitli koşullara bağlı olduğu da ifade edildi.

AB ile Ürdün, Ocak 2025'te Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

AB, bu ortaklık kapsamında Ürdün'e 2025-2027 döneminde 640 milyon avrosu hibe, yaklaşık 1,4 milyar avrosu yatırım ve 1 milyar avrosu uygun koşullu kredi olmak üzere toplam 3 milyar avroluk finansman ve yatırım desteği sağlamayı taahhüt etmişti.

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