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Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik yeni saldırılar duyuran İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu bölgedeki Filistinli aileleri, su, elektrik ve barınak eksikliği yaşanan aşırı kalabalık alanlara göç etmeye zorladı.

Filistinli aileler, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları ve işgali yüzünden defalarca yerinden edildi. Ordunun saldırılarını Gazze Şeridi'nin orta kesimine doğru genişletmesiyle aileler bir kez daha sığınacak yer arıyor.

Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması ve alternatif sığınma alanlarının bulunmaması, giderek daralan alanlarda barınmaya çalışan Filistinli aileler için büyük zorluk oluşturuyor.

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İsrail ordusunun duyurduğu yeni "askeri operasyon", Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez "Sarı Hat"ın batısına karadan saldırı düzenlenmesi anlamına geliyor.

Saldırılar, Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarını çevreleyen 660, 661 ve 666 numaralı bölgeleri kapsıyor.

İsrail ordusu sarı Hat'ın 200 metre batısına ulaştı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Salahaddin Caddesi üzerindeki Vadi Gazze Köprüsü yakınında bulunan el-Muğraka bölgesine ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Dave Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Aralarında buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri araçları, doğudan yoğun ateş ve topçu bombardımanı eşliğinde ilerledi.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan hattın yaklaşık 200 metre batısına kadar geldiğini belirtti.

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10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle birlikte fiili sınır çizgisine dönüşen "Sarı Hat", ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ilk aşaması kapsamında oluşturuldu.

Hat, İsrail ordusunun batısına çekildiği bölgeleri, doğusunda işgalini ve askeri varlığını sürdürdüğü alanlardan ayırıyor.

Ateşkesin başlangıcında Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol altında tutan İsrail, yerel tahminlere göre geçen ekim ayında fiili kontrol alanını yaklaşık yüzde 70'e çıkardı.

Filistinli aileler yeniden yerinden ediliyor

Yerel kaynaklar ve Filistin medyasında yer alan haberlere göre, ordunun ilerlemesi üzerine Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki Dave Mahallesi ve çevresinde yaşayan Filistinli aileler çadırlarını ve evlerini bırakarak kampın iç kesimlerine doğru göç etti.

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Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail bombardımanından kaçan on binlerce Filistinlinin sığındığı başlıca bölgeler arasında Nusayrat Mülteci Kampı ve çevresi yer alıyor.

Yerinden edilen Filistinli ailelerin önemli bir bölümü, tarım arazilerinde, okul bahçelerinde, yol kenarlarında ve yıkılmış binaların çevresinde kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun saldırılarıyla ortaya çıkan yeni göç dalgası, daha önce defalarca yerinden edilen ailelerin barınma sorununu daha da ağırlaştırıyor.

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Su, elektrik, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimin bulunmadığı alanlarda çadır kuracak yer arayan Filistinli ailelerin bir kısmı da aşırı kalabalık sığınma merkezlerinde yaşayan yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor.

Ulaşım imkanları yok edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında binlerce aracı imha ederek Filistinli ailelerin çocukları, yaşlıları, hastaları ve yanlarına alabildikleri eşyaları taşıma imkanını ortadan kaldırdı.

Araç bulamayan Filistinliler, uzun mesafeleri yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyayla yürüyerek aşmak zorunda kalıyor ya da at arabaları gibi alternatif ulaşım araçlarına başvuruyor.

Yürümekte güçlük çeken yaşlı, hasta, yaralı ve engelli bireylerin bulunduğu aileler için yerinden edilme süreci daha da zorlaşıyor.

Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Sözcüsü Enis Arafat, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze Şeridi'nde kayıtlı yaklaşık 70 bin aracın yüzde 70'inden fazlasının tamamen veya kısmen imha edildiğini belirtti.

Arafat, imha edilen araçlar arasında özel otomobillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarının, otobüslerin ve ambulansların da bulunduğunu aktardı. Binlerce aracın ise yakıt, yağ ve yedek parça eksikliği nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki yol ağının yaklaşık yüzde 77'sinin İsrail saldırılarında hasar görmesi de Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ulaşım krizini derinleştiriyor.

5 Bin 260 Filistinli saldırı tehdidi altında

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırı düzenlediği veya hedef aldığı bölgelere bitişik 6 sığınma merkezinde ve çevresinde yaşayan 865 aileden toplam 5 bin 260 Filistinlinin doğrudan tehlike altında bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının ve tahliye emirlerinin sürmesinin on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit ettiğine işaret edilerek, güvenli sığınma alanlarının bulunmaması nedeniyle yeni göç dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Göç ettikleri bölgelere ulaşmak da Filistinli ailelerin sıkıntılarını sona erdirmiyor. Yerinden edilenleri kabul eden bölgelerde, su, gıda, elektrik ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 13 Kasım'da yayımladığı rapora göre, incelenen ailelerin yüzde 66'sı kişi başına günlük 6 litre olarak belirlenen asgari içme suyu ihtiyacının altında suya erişebiliyor.

Enerji altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı yok edildi

Elektrik dağıtım şebekesi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin enerji altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı İsrail saldırılarında yok edildi. BM verileri bunu ortaya koyuyor.

Sağlık merkezleri, su kuyuları ve tuzdan arındırma tesisleri, yakıt ve yedek parça sıkıntısı yüzünden çalışmaları aksayan jeneratörlere bağımlı durumda.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık, hastalıkların yayılması ve atık birikimi, hijyen tesisleri, tuvaletler ve yardım dağıtım noktaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

1,4 Milyon Filistinli şiddetli açlıkla karşı karşıya

BM, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik sıcak yemek dağıtımını günde 1 öğünden 2 günde 1 öğüne düşürmek zorunda kaldığı belirtildi.

Çadırları su altında bırakan ve barınaklara zarar veren fırtınanın ardından, yerinden edilmiş Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani riskler daha da arttı. OCHA'ya göre, kasım ayı boyunca Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 226 bin kişi yağışlardan etkilendi.

2,1 Milyon Filistinli 110 kilometrekareye sıkışmış durumda

BM verilerine göre, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,1 milyon Filistinli yaşıyor ve bunların 1,7 milyondan fazlası yerinden edilmiş durumda.

WFP'nin Filistin Ülke Direktörü Sean Hughes, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanın yaklaşık yüzde 70'e ulaştığını belirtti. Hughes'un bu sözleri BM'nin dün yayımladığı raporda yer aldı.

Dolayısıyla Gazze'deki 2,1 milyon kişi, İsrail'in işgali dışında kalan yaklaşık 110 kilometrekareye sıkışmış durumda.

Bu alanın tamamı yerleşime elverişli değil. Yıkılmış bölgeler, tarım arazileri, yollar ve hasar gören sivil altyapı da bu alanın içinde yer alıyor.

OCHA'nın kasım ayında yayımladığı haritaya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 622 bin Filistinli yaşıyor. Bunların 460 bini çadırlarda barınıyor.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısındaki saldırılarını sürdürmesi, Filistinlilerin barınabileceği alanları daha da daraltırken yeni göç dalgalarının zaten aşırı kalabalık olan ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıdan yoksun bölgelere yönelmesine yol açabilir.

Operasyon COGAT'tan duyurulmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresinde yeni bir saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde "askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

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