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Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Ahmed el-Bekkar, kütüphanesinin kapısındaki duvarı kaldırarak, 10 yılı aşkın süre önce geride bırakmak zorunda kaldığı ve yıllardır saklı kalan kişisel arşivine yeniden kavuştu.

Bekkar, Rakka'da yaşanan yıkım ve yağmalardan, terör örgütü DEAŞ ile devrik rejim güçlerinin saldırılarından kurtulmak için Türkiye'ye sığındı; kütüphanesinin girişini de içerideki kitapları ve kişisel arşivini korumak amacıyla duvarla kapattı.

Her kağıdın bir tarihi, her sayfanın bir hatırası var

Kütüphanesini hayatının en önemli parçalarından biri olarak gören Bekkar, yaptığı açıklamada burada sakladığı her belgenin geçmişinden bir iz taşıdığını söyledi.

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Öğretmenlik de yapan fotoğraf sanatçısı Bekkar, geri dönüşünü yalnızca bir mekana kavuşmak olarak değil, çocukluğuna, gençliğine ve anılarına yeniden dönmek olarak tanımladı.

66 yaşındaki Bekkar, 10 yıl boyunca kütüphanesinden uzak yaşadı; İstanbul'da güzel günler geçirdiğini ve hayalini kurduğu bir hayatla tanıştığını, buna rağmen insanın doğduğu ve anılarının bulunduğu şehrin yerinin ayrı olduğunu belirtti.

Bekkar, kütüphanesini hayatının önemli bir parçası olarak nitelendirerek "Her kağıdın bir tarihi, her sayfanın bir hatırası var. Her belgeyi elde etmek ve korumak için zaman ve emek harcadım. O günlerin, sahipleri aramızdan ayrılan ancak kendileri geride kalan bu kağıtlarda saklandığını hissediyorum." dedi.

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Bekkar, duvarın tuğlaları birer birer kaldırıldıkça kütüphanesine yaklaştığını hissettiği anı "sıfır noktası ve bir kucaklaşma" diye ifade ederken, kütüphanesine ilk kez yeniden girebilmek için duvarın kaldırılmasını büyük bir özlemle beklediğini anlattı.

Bekkar, kütüphanesine yeniden kavuştuğunda çocukluk ve gençlik yıllarına, anılarına ve kaybettiği aile fertlerine dönmüş gibi hissettiğini aktardı; yıllardır özlemini duyduğu kitapların ve belgelerin arasında yeniden bulunmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Bekkar İstanbul'da fotoğrafçılığa devam etti

Türkçesinin yeterli olmamasına rağmen Türk, Arap ve farklı milletlerden arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler sayesinde sanat alanında çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Bekkar, Suriye'den ayrıldıktan sonra İstanbul'da sanat çalışmalarıyla fotoğrafçılığa devam etti.

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Bekkar, çeşitli milletlerden sanatçıları bir araya getiren "Beyt el-Muhacir (Göçmenler Evi)" adlı derneğin kurulmasına katkı sağladı; arkadaşlarıyla birlikte Türk-Arap Sanat Evi'nin kurucuları arasında da yer aldı.

İstanbul Fatih'in Çemberlitaş bölgesindeki Birlik Vakfı'nda iki kişisel sergi açan Bekkar, ilk sergisini "Vatanımın Hatıraları" diye adlandırdı. Rakka'yı, Suriye'yi ve ülkede yaşanan yıkımı konu alan fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturdu.

Bekkar, kendisini 10 yıl boyunca ağırlayan İstanbul'a teşekkür ve vefa duygusuyla hazırladığı ikinci sergisine "İstanbul, Elveda" adını verdi; sergide kentin tarihi mekanlarını, mimarisini, doğasını ve güzelliklerini yansıtan fotoğraflarına yer verdi.

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Rakka'nın tarihi mekanları kayıt altına alındı

Bekkar, memleketine döndükten sonra yeniden Rakka sokaklarını dolaştı; yıllar önce fotoğrafladığı tarihi mekanları ziyaret ederek bu yerleri fotoğraflarla kayıt altına aldı.

Bekkar, Rakka'ya ait yaklaşık 3 bin basılı fotoğrafı bulunduğunu söyledi. Dijital arşivinde ise çok daha fazla görüntü yer aldığını, Suriye'nin farklı bölgelerindeki kaleleri, şehirleri ve çarşıları da fotoğrafladığını, çalışmalarının büyük bölümünü ise Rakka'da gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bekkar, çocukluğunun geçtiği aile evinin eski caminin karşısında bulunduğunu anlattı. Evinin kapısını açtığında camiyi, tarihi kalıntıları, minareyi, kapıları ve kemerleri gördüğünü, tarihi yapılara duyduğu ilginin de bu çevrede büyümesiyle başladığını kaydetti.

Bekkar, İstanbul'da bulunduğu dönemde kentin surlarında yürürken Rakka'nın surlarını hatırladığını, memleketine dönüşünde ise tarihi yapıların büyük ölçüde ihmal edildiğini gördüğünü vurguladı.

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