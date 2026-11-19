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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırısının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Başkentte düşen enkaz parçaları nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Riyad'da şiddetli patlama sesi duyuldu

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından koalisyondan, Yemen'deki Husilerin füze saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Koalisyon, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, füze parçalarının başkente düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği, hasarın boyutunun ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Koalisyon ayrıca, Husiler tarafından Yemen sınırındaki Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan bir seyir füzesinin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiğini kaydetti.

Veliaht prens CENTCOM Komutanı ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, iki ülke arasındaki askerî ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

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Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığına göre, görüşmede iki ülkenin askeri bağları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cooper daha önce Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile de bir araya gelmiş, savunma iş birliğini ve bölgesel güvenliği görüşmüştü.

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