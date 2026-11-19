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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) komutanlarından Mişal Abdurrahman'ın, emrindeki subay ve askerlerle birlikte Sudan ordusuna katıldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, HDK'nin 27. ve 28. birliklerinin komutanı Abdurrahman, ordu ve istihbarat yetkililerinin huzurunda yaptığı açıklamada emrindeki askerlerle HDK'den ayrılıp ordu saflarına katıldığını duyurdu.

Askerlerinin kendi istekleriyle orduya katıldığını söyleyen Abdurrahman, Sudan Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmaya hazır olduklarını da belirtti.

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Orduya katılan askerlerin sayısı konusunda bilgi paylaşılmadı.

Bir grup HDK mensubunun 2 Kasım'da Mavi Nil eyaletinin merkezi Damazin'de 4. Piyade Tümenine teslim olduğunu da Sudan ordusu açıklamıştı.

Ordu, kuzey Darfur'da İHA düşürdüğünü açıkladı

Kuzey Darfur eyaletinde, Çad sınırına yakın Karnoy bölgesinin güneybatısında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü Sudan ordusu tarafından duyuruldu.

Hava savunma sistemlerinin çarşamba akşamı "düşmana ait stratejik bir İHA'yı" düşürdüğü ordudan yapılan açıklamada belirtildi.

Düşürülen İHA'nın modeli ile hangi güçlere ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Sudan'da çatışmalar sürüyor

Sudan'da ordu ile HDK arasında, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 15 Nisan 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

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Çatışmalar, ülkede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olurken hastaneler ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıda büyük yıkıma yol açtı.

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