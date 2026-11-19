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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuştu.

Lee, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineleyerek, "Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın, Asya-Pasifik bölgesinde karşılıklı refahın sağlanması için bir ön koşul olduğu konusunda herkes hemfikir olacaktır." dedi.

Bölge ülkelerine destek çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı, bölge ülkelerini de Kuzey ile diyalog çabalarını desteklemeye çağırdı.

Lee, "Kuzey Kore ile diyalog kapısının yeniden açılmasını ve bunun, Kore Yarımadası'nda uzun süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı bir barış düzeninin kurulmasına yönelik görüşmelere yol açmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

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Trump'ın olası görüşmesi doğrulanmadı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini söylemişti, Pyongyang yönetimi ise bunu doğrulamamıştı.

Güney ve Kuzey Kore, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'nın barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona ermesi nedeniyle teknik olarak hala savaş halinde bulunuyor.

APEC, 1989'da kuruldu ve 21 üye ekonomiden oluşuyor; üyeleri arasında Çin, ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Endonezya, Malezya ve Vietnam yer alıyor.

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Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın ise yüzde 60'ından fazlasını temsil eden forum, bölgesel ekonomik işbirliğinin başlıca platformlarından biri konumunda.

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