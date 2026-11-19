Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
Görüşme, Çin'in Shenzhen kentinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.
Görüşmede üç konunun ele alınması bekleniyor
İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı, nükleer silahların sınırlandırılması ve İran konularının ele alınması bekleniyor.
Trump ile Putin'in temaslarının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla üçlü zirve düzenlenecek.
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