Ekim ayı sonunda yapılan seçimlerden sonra İsrail’deki güç merkezleri, bir bir el değiştirmeye devam ediyor. Dün, İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan başkanlık seçimlerini, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Matan Kahana kazandı. Daha önce Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Konseyi başkanlığına Avigdor Liberman seçilmişti. Knesset Başkan Yardımcılığı görevine seçilen 9 aday arasında Arap Ortak Listesi lideri Ahmed Tıybi’nin yer alması da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya mevzi kaybettirmişti. Netanyahu’nun güç merkezlerini bir bir kaybetmesi sahaya da yansıyor. Muhalifler, Arap-Yahudi hükümeti kurulması yönünde baskılarını artırırken Başsavcı Gali Baharav Miara da dün, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Batı Şeria’daki en büyük gasp projesi olan E1’in hükümet kurulana kadar durdurulması talimatını verdi.

GÜÇ MERKEZLERİ DÜŞÜYOR

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan seçimler, 120 sandalyeli Knesset’te 48 sandalyenin Eisenkot liderliğindeki muhalif bloka, 53 sandalyenin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar blokuna geçmesiyle sonuçlanmıştı. Arap partilerin 19 sandalye kazanmasıyla birlikte çoğunluk muhaliflere geçmişti. Bu süreçte atılan ilk adım, Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un hükümeti kurma görevini çoğunluğu temsil eden Eisenkot’a vermesi oldu. Geçtiğimiz hafta Netanyahu’nun geleneksel rakiplerinden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman Knesset’in Dış İlişkiler ve Güvenlik Konseyi Başkanı oldu. Arap liderlerden Ahmed Tıybi’nin Knesset Başkanı Yardımcısı olarak seçilmesi de Netanyahu’ya başka bir darbe teşkil etti.

İLK ADIM TARTIŞMALI YASALARI İPTAL

Dün yapılan oylamada, Netanyahu’nun adayı Ofir Katz’ın aldığı 52 oya karşılık 66 oy alan Matan Kahana seçildi. Kahana, Filistinlilere yönelik ırkçı tavırlarıyla tanınsa da İsrail iç siyasetinde aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin çıkardığı bazı kanunlara sert muhalefet göstermişti. Kahana, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline atıfla muhalefetin kuracağı hükümetin yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetleme sisteminde gerekli düzeltmeleri yapmak üzere harekete geçeceğini umduğunu söyledi. Kahana, göreve gelmesiyle İsrail Meclisi'nin tüm mahkeme kararlarına kayıtsız şartsız uyacağını ifade etti.

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BATI ŞERİA’DAKİ GASP PROJESİ DURDURULDU

İsrail’deki güç merkezlerinde yaşanan bu değişim, sahada da yansımasını buluyor. Knesset’teki seçimin ardından harekete geçen Başsavcı Gali Baharav Miara, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından hazırlanan ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklara yönelik en büyük gasp projesi olarak bilinen yasa dışı E1 istilacı Yahudi yerleşiminin ihale sürecini, yeni hükümet göreve başlayana kadar dondurma kararı aldı. Proje, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedefliyordu. ABD ve Avrupa ülkeleri dahil bütün dünya söz konusu projeye yasa dışı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyordu. Daha önce bu proje nedeniyle İngiltere öncülüğündeki 12 ülke İsrail’e yaptırım kararı almıştı. İngiltere, son olarak önceki gün, Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin kurulmasından sorumlu tuttuğu 8 şirket ile Gazze'ye yardım girişini engellediği belirtilen bir gruba yaptırım uygulama kararı almıştı.

TEL AVİV’DE YAHUDİ-ARAP HÜKÜMETİ TALEBİ

Hükümeti kurma görevi Eisenkot’a verilse de muhalif blokun büyük kısmının da Araplara karşı ırkçı bir tavır takınması ve Arap partileri dışlaması nedeniyle çoğunluğu bularak hükümeti kurması zor görülüyor. Muhalif seçmenler ise her hafta Tel Aviv’de, Arap partilerle birlikte bir koalisyon kurulması için eylemler düzenliyor. önceki gece Habima Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda gösterici, Arap partilerinin de yer alacağı ortak bir hükümet kurulması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar atarak Araplar ve Yahudilerin birlikte hükümet kurması çağrısını yaptı.

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