İşgal altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı korumak için yıllardır ribat (nöbet) tutan kadınlar, İsrail’in baskı ve şiddet politikalarının hedefinde. Mescid-i Aksa’da dersler veren, kadınlar ve çocuklarla çalışmalar yürüten Kudüslü araştırmacı Zeyna Amr, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Amr, İsrail güçlerinin kendisini defalarca gözaltına aldığını, darbettiğini, seyahatini yasakladığını ve evini yıkmakla tehdit ettiğini söyledi.

DİŞLERİM VE ÇENEM KIRILDI

Mescid-i Aksa’da murabıta olmayı, kutsal mekânı işgalcilerin baskınları ve işgal planlarından koruma sorumluluğu olarak gördüklerini anlatan Amr, kadınların varlığının İsrail’in planları önünde engel olarak görüldüğünü kaydetti. “İşgal güçleri, bu kadınların oluşturduğu topluluğun Mescid-i Aksa’yı bölme ve kontrol altına alma projesine karşı tehdit oluşturduğunu anladı” diyen Amr, kadınların bu nedenle hedef alındığını belirtti. Amr, yaşadığı şiddeti “Mescid-i Aksa’nın kapılarında 2 kez darbedildim. Bir defasında dişlerim ve çenem kırıldı. Babul Esbat olaylarında öyle şiddet gördüm ki, şehit olduğum haberleri yayıldı” sözleriyle dile getirdi.

AKSA’DAN VAZGEÇMEM İÇİN YAPTILAR

25’ten fazla kez gözaltına alındığını söyleyen Amr, şunları ifade etti: “Polis merkezlerinde sorguya çekiliyor, çok kötü koşullarda tutuluyoruz. Su yok, yemek yok, ilaç yok. Çocuklarımı ya da eşimi görmeme izin verilmiyor. Ailem nerede olduğumu bilmiyor. 6-7 saat boyunca orada kalıyorum. Ailem başıma ne geldiğini, hangi merkezde tutulduğumu bilmiyor. Bu da bir tutuklamadır. Yıllarca seyahat yasağına maruz kaldım. Ailem Ürdün’de yaşıyor, 4 yıl boyunca onları ziyaret edemedim. Tüm bunları, Mescid-i Aksa’dan vazgeçmem ve oradaki faaliyetlerimi bırakmam için yaptılar. Ancak Allah’ın lütfuyla bütün bunlar bizi daha da güçlendirdi.”

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MESCİD-İ AKSA BİZİM İÇİN HAYATTIR

Evine de yıkım kararı verildiğini aktaran Amr, kendisi için en ağır cezanın ise Mescid-i Aksa’ya girişinin engellenmesi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Evime yıkım kararı verildi ama benim için en ağır ceza Mescid-i Aksa’ya girişimin engellenmesi oldu. Farklı dönemlerde aylarca kutsal mekândan uzaklaştırıldım. 3 ay, ardından 6 ay, daha sonra 4 ay boyunca uzaklaştırıldığımız dönemler oldu. Toplamda 4 yıl boyunca farklı sürelerle Mescid-i Aksa’dan mahrum bırakıldık. Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığımda kendimi çocuğundan ayrılmış bir anne gibi hissediyorum. Mescid-i Aksa bizim için hayattır. Biz her zaman şunu söylüyoruz: Mescid-i Aksa evden, eşten, çocuklardan ve bu hayattaki her şeyden önce gelir. Mescid-i Aksa’nın kapısına kadar gidip de içeri giremeden dönmek çok zor.”

ÖZGÜR OLDUĞU GÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM

7 Ekim 2023’ten sonra Kudüs’teki baskıların daha da arttığını belirten Amr, “Mescid-i Aksa’ya girişler kısıtlandı. Kadınlar ve gençler kapılarda darbedildi. İsrail kutsal mekânı Müslümanlardan boşaltmaya çalıştı. İşgalcilerin baskınları ise sürüyor. Mescid-i Aksa’nın özgür olduğu bir günde orada namaz kılmayı hayal ediyorum. Mescid-i Aksa, yeryüzündeki cennetimizdir. Aksa’dan mahrum bırakıldığımızda, cennetten bir parçadan mahrum bırakılmış gibi hissediyoruz. Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Müslümanların varlığı bizim için çok önemli. Bu ziyaretler Kudüs halkının yalnız olmadığını hissettiriyor. Türk gruplarını, Malezya ve Endonezyalıları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Onlar bize güç veriyor. İşgal karşısında yalnız olmadığımızı hissediyoruz” diye konuştu.

Yüksek lisans tezini Aksa’nın kapısında yazdı

Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığı dönemlerde yüksek lisans tezini tamamladığını anlatan Zeyna Amr, kitaplarını ve belgelerini mescidin kapılarına götürerek çalıştığını söyledi: “Mescid-i Aksa’ya giremiyordum ama kapılarında bulunarak tezimi tamamlıyordum. Tez savunmama murabıta kadınlar da katıldı. Yaklaşık 25-30 öğrencim savunmada yanımda oldu. İşgal bizi cahil bırakmak istiyor, eğitim almamızı istemiyor. Ancak Allah’ın yardımıyla bilgi bizim ilk silahımızdır.”

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