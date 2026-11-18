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Gazze Şeridi'nde bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen, İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bir futbol maçı organize edildi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, ampute Filistinliler spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren bu bireylerin fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmak da etkinliğin amaçları arasında yer alıyor.

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AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

AA İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen bir futbol maçı organize edildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren ampute bireyleri spora teşvik etmeyi ve onların fiziksel, psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

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