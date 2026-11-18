Gazze Şeridi'nde bölgedeki ağır yıkıma ve kısıtlı imkanlara rağmen, İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılarda uzuvlarını kaybeden Filistinliler için bir futbol maçı organize edildi.
Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun destekleriyle Gazze'de gerçekleştirilen etkinlik, ampute Filistinliler spora teşvik etmeyi hedefliyor.
Zorlu yaşam şartları altında yaşam mücadelesi veren bu bireylerin fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırmak da etkinliğin amaçları arasında yer alıyor.
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