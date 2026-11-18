Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
Antrenman sahada devam etti
Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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