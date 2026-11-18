Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, “Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Metro Holding Kayserispor, 1’inci Lig’in 14'üncü haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında SMS Grup Sarıyer’i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kondisyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Gerin: Yol uzun, dikenli, engebeli

Antrenman öncesinde teknik direktör Atila Gerin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalan 5 haftada kayıp vermeden devam etmek istediklerini dile getiren Gerin, ilk olarak Ümraniyespor maçını değerlendirdi.

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Gerin, “Ümraniyespor maçındaki hatalardan ders çıkardık. Milli arada daha fazla hazırlanma şansı bulduk. Cumartesi günü taraftarın desteğiyle 3 puan sevinci yaşamak istiyoruz. Biz 8 hafta lider gitmiş bir takımız, 3 hafta ikinci sırada yer aldık. Yani 14 haftanın 11’inde Süper Lig seviyesinde gitmiş bir takımız. Onun kıymetinin bilinmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Gerin şöyle devam etti: “Son maçtan başlarsak her şey bizim için bir ders. İlk defa 14 maçlık bir periyotta en kötü oynadığımız bir ilk yarı vardı. Çocuklarla bunun hem analizini hem de çalışmasını yaptık. Yol uzun, dikenli, engebeli, uzun bir yoldayız, her şeye hazırlıklıyız. Son maçı geride bıraktık, derslerimizi çıkardık.”

Teknik direktör, “Şimdi de milli arada, milli futbolcularımızdan sadece ikisi kaldı. Tabidze ile Camara aramıza katılacaklar. Umarım onlar da sağlıklı gelirler. Yarın onlar da burada olurlarsa tam takım hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Önemli bir maç. Önümüzde devreye kadar 5 maçlık bir periyot var. Kendimize göre yeterli kayıpları verdik, o kayıpları vermeden geçmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Gerin, “Takımıma güveniyorum, Allah’ın izniyle bugüne kadar yaptıklarıyla tüm istatistiklerde en iyiler ya da ikinciler. Heyecanımızı kaybetmeden hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Maç saatine de değinen Gerin, “Hafta sonu maçımız cumartesi 16.00’da. Belki çalışanlar vardır ama 16.00 çok gelinebilir bir saat. Taraftarlarımızın da desteğiyle hep beraber bu milli aradan sonraki ilk maçımızı kayıpsız atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

DHA Metro Holding Kayserispor oyuncuları, 14. hafta maçında SMS Grup Sarıyer'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Hasani taraftarı stadyuma davet etti

Taraftarların stadyumu doldurması gerektiğini söyleyen Florent Hasani, önemli bir maç oynayacaklarını belirtti.

Hasani, “Evimizdeki Sarıyer maçına 3 puan için çıkacağız. Öncelikle zor bir maç olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki bütün maçlar zordur ama şöyle bir avantajımız oldu. Milli maç arasından dolayı daha fazla hazırlık sürecimiz oldu. Bu da bize fiziksel olarak bir hazırlık süreci tanıdı. Şimdi de taktiksel olarak hazırlandık. Tabii ki evimizde oynayacağımız bir maç olacağı için 3 puan için oynayacağız. Bu maç evimizde olacağı için çok daha önemli. Biz de galibiyet için oynayacağız.” dedi.

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Hasani, şöyle devam etti: “Taraftarlarımıza bizlere bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki; daha fazla taraftarlarımızın maçlara gelmesini dilerdim. Çünkü şu an ligin zirvesindeyiz ve Süper Lig’e çıkacak takımlar arasında favorilerden biriyiz. Daha fazla taraftarımız gelirse biz de daha fazla galibiyetle beraber onlarla kutlama şansı elde ederiz. Bunun için onları stadyuma davet ediyorum”

DHA Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 21 Kasım Cumartesi günü sahasında SMS Grup Sarıyer maçı öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seyit İçgül: Sezon sonunda şampiyon olmayı planlıyoruz

Metro Holding Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, takıma güvendiklerini söyledi.

İçgül, “Ümraniyespor maçında lider olma şansını yitirdik. On dört haftalık periyoda bakılınca en kötü maçımızı oynadık. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda çok net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Biz takımımıza güveniyoruz. Bu takım sezon sonu ilk 2 takım hedefini tutturacaktır. Seyircilerimizin bizi desteklemelerini istiyoruz.” diye konuştu.

İçgül, “Tribünler dolu olunca futbolcuların da performansı artacaktır. Hafta sonu tribünleri dolu görmek istiyoruz. Eski dönem borçlar geliyor. Biz takımın konsantrasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Devre arasına kadar açabilir miyiz, açamaz mıyız? Bilmiyoruz. Kolay olmuyor. İnşallah Allah kaza bela vermezse sezon sonunda şampiyon olmayı planlıyoruz” dedi.

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