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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milliler, Kamerun maçlarının hazırlıklarına 21 Kasım Cumartesi günü Riva'da başlayacak.

Hazırlıklar Riva'da sürecek

Ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarını burada sürdürecek.

A Milli Takım, 28 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

Türkiye, Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 1 Aralık ve 4 Aralık tarihlerinde Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak.

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Kamp kadrosundaki oyuncular belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı maçların kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Beşiktaş), Göknur Güleryüz (Toulouse), Sudenur Yolcu (Sultanbeyligücüspor)

Savunma: Fatma Şakar (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Kezban Tağ (ABB FOMGET), İlayda Civelek (Beşiktaş), Rabianur Küçük (Trabzonspor), Mesude Alayont (Fenerbahçe arsaVev), Miray Ayhan (Stabaek), Meryem Küçükbirinci (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş), Halle Houssein (Sheffield United), Meryem Sevent (Amed Sportif Faaliyetler), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Elanaz Demirbaş (Eintracht Frankfurt II), Yaren Ersen (Dudulluspor), Arzu Karabulut (ABB FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Miray Cin (ABB FOMGET), Tuana Mahmoud (Werder Bremen)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray), Vildan Kardeşler (Sand), Senanur Yavuz (Viktoria 1889 Berlin), Sude Ngozi Öztaş (West Ham United)