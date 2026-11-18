Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milliler, Kamerun maçlarının hazırlıklarına 21 Kasım Cumartesi günü Riva'da başlayacak.
Hazırlıklar Riva'da sürecek
Ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarını burada sürdürecek.
A Milli Takım, 28 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.
Türkiye, Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 1 Aralık ve 4 Aralık tarihlerinde Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Kamp kadrosundaki oyuncular belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı maçların kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
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