Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattı; takım arkadaşı Fransız yıldız golcü Kylian Mbappe'den de destek geldi.

Mbappe, 21 yaşındaki milli futbolcunun sözleşme yenilemesine ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına yorum yaptı ve "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." ifadesini kullandı.

Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, 4 sezonda 126 maça çıktı. İspanyol kulübüyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı.

Reklam Reklam

Spor

Fenerbahçe Kulübü imzayı duyurdu: Anlaşmada dikkat çeken detay

Spor

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'nin teklifine olay yanıt: "O yüzden gelmiyorum!"

Spor

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Kislyak’tan flaş transfer açıklaması!