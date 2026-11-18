3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşan Altay'da, son dönemde yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı.
Bursa Yıldırım SK ile iç sahada oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın ilk yarısı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Caner 6 hafta forma giyemeyecek
Sol kanat Caner ise üst adalesindeki yırtık nedeniyle kadroda yer almıyor, oyuncunun 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Sağ bek Mert, yine üst adale sakatlığı yüzünden 2 haftadır kadroya alınmıyor, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Dizinde ödem bulunan stoper Yunus Efe'nin ise dizinden sıvı alınarak görev yaptığı ifade edildi.
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