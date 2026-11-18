Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Galatasaray'da sezon başında büyük bir coşkuyla İstanbul Havalimanı'nda karşılanan El Chadaille Bitshiabu için işler beklendiği gibi gitmiyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı yönetim genç savunmacının kiralık sözleşmesini planlanandan önce sonlandırmayı değerlendiriyor.

Yalnızca 22 dakika süre alabildi

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmekte zorlanan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca ekim ayı sonundaki 4-0'lık TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 22 dakika sahada kalabildi. Basına yansıyan haberlerde, oyuncunun İstanbul'a ideal fiziksel durumda gelmediği, birkaç kilo fazlasının bulunduğu ve vücut yağ oranının yüzde 18 seviyelerine çıktığı öne sürüldü.

Leipzig cephesi ve geleceği

Bonservisi RB Leipzig'de bulunan genç stoperin Galatasaray'da süre bulamaması Alman kulübünde de rahatsızlık yaratıyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Bitshiabu'nun devre arasında Leipzig'e dönmesi durumunda, Alman ekibinin oyuncuyu gelişimini sürdürmesi için başka bir kulübe yeniden kiralamak isteyeceği ifade ediliyor.

Reklam Reklam

Spor

Davinson'un sakatlığı ciddi mi? Kendisi açıkladı