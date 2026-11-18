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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ile yaklaşık 17 aydır süren "istikrarlı birliktelik", Körfez ekibinin performansında ön plana çıkıyor.

Yeşil-siyahlı ekibin geçen sezon ligde kalma mücadelesini başarıyla tamamlamasında önemli rol oynayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 Haziran 2025'te, Kocaelispor'un 16 yıllık Süper Lig özlemine son vermesinin ardından takımın başına getirilmişti.

İnan, Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı bir dönemde koltuğunu koruyarak görev süresi bakımından ligin en istikrarlı üçüncü ismi oldu.

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İnan, 23 Haziran 2022'de Galatasaray'da göreve başlayan Okan Buruk'un (yaklaşık 4 yıl 5 ay) ve 21 Kasım 2023'te Göztepe ile anlaşan Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un (yaklaşık 3 yıl) ardından en uzun süredir aynı takımda görev yapan isim olarak öne çıktı.

Ligde teknik direktör değişiklikleri sürüyor

Süper Lig'de 2025-26 sezonunda mücadele eden 18 takımın 13'ü teknik direktör değişikliğine giderken, sezona başladığı isimle devam eden yalnızca 5 ekip oldu.

2026-27 sezonunda da değişim rüzgarı esmeye devam etti.

Toplam 10 çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı ligde, ilk 11 haftada 9 kulüp teknik adam değişikliğine gitti.

Selçuk İnan ile birlikteliğini sürdüren Kocaelispor ise istikrarını bozmadı.

Kadir Yıldız Anadolu Ajansı Kocaelispor'da yaklaşık 17 aydır süren istikrarlı birliktelikle öne çıkan teknik direktör, yeşil sahada gülümserken görüldü.

Kocaelispor, İnan'ın üçüncü durağı

İnan, futbolculuk kariyerindeki başarılarının ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenör olarak teknik adamlığa adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini ise Kasım 2022'de Kasımpaşa'da yaşadı.

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İstanbul ekibiyle çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İnan'ın puan ortalaması 0,8 oldu.

Gaziantep FK'nin başına Mart 2024'te geçen İnan, kırmızı-siyahlı ekiple 48 karşılaşmaya çıktı ve 20 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet elde etti.

Kariyerinin en yüksek ortalamasına Gaziantep temsilcisinde, maç başına 1,4 puanla ulaştı.

İnan Kocaelispor'da 51 maça çıktı

Genç teknik adam, bugüne dek Kocaelispor'un başında çıktığı 51 resmi karşılaşmada 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de tutunmayı başaran yeşil-siyahlılar, İnan yönetiminde 2025-2026 sezonunu 37 puanla 10. sırada tamamladı.

Körfez ekibi, 2026-27 sezonuna iddialı giriş yaptı ve ligin ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan topladı. Maç başına 1,7 puan ortalamasıyla 7. sırada yer aldı.

İnan, toplam 112 karşılaşmada Kasımpaşa'nın, Gaziantep FK'nin ve yeşil-siyahlı ekibin başında yer aldı.

İnan'ın takımları bu maçlarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 50 mağlubiyet alırken 137 gol attı, kalesinde 143 gol gördü.

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