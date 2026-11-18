Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Yuppo, seyirci ortalaması en yüksek takım olarak ligde dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, maç başına 2 bin 816 seyirci ortalamasıyla mücadele etti; iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 14 bin 80 taraftarıyla sahaya çıktı.
Kulübün yaptığı açıklamada, "Tribünlerin lideri Göztepe Yuppo. Ligin zirvesindeyiz. Her maçta tribünleri dolduran, takımımızın yanında olan ve İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nu gerçek bir voleybol atmosferine dönüştüren büyük Göztepe taraftarına teşekkürler" denildi.
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